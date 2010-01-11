مدیران در برنامه‌ نویسی فرهنگی معنویت و اخلاق را مورد توجه قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، غلامحسین دشتی ظهر دوشنبه در جلسه توجیهی نحوه ارائه پیشنهادات دستگاه‌ های استان یزد برای تصویب در کارگروه فرهنگ و هنر سومین دور سفر استانی هیئت دولت به استان یزد با اشاره به اولویت فرهنگی در مصوبات دور سوم سفرهای استانی اظهار داشت: در برنامه ‌نویسی فرهنگی باید محورهایی از قبیل معنویت، اخلاق، بصیرت و فرهنگ جهاد و شهادت مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در این برنامه ‌نویسی ‌ها همچنین باید مقوله‌ های دیگری از جمله اصلاح الگوی مصرف، نمادسازی و الگودهی، پژوهش، توجه به بخشهای تاثیرگذار در فرهنگ، تعمیق و ترویج اندیشه‌های امام راحل (ره) و ... نیز مورد توجه واقع شود.

دشتی همچنین توجه به ویژگی‌ های فرهنگی استان یزد در فرآیند برنامه‌ نویسی و پیشنهادات کارگروه فرهنگ و هنر سفر را ضروری دانست.

وی عنوان کرد: مردم دارالعباده یزد از گذشته‌ های دور تاکنون از شاخصه‌ هایی نظیر تقوی، دینمداری، ولایت‌ مداری، سخت‌ کوشی، قناعت و ... شناخته شده ‌اند و بر خلاف بسیاری مناطق، این معیارها پس از گذشت سالها هنوز هم در این استان از جایگاه ویژه ‌ای برخوردار است از این رو باید در پیشنهادات مسئولان برای مصوبات استانی، بسیاری از این موارد مورد توجه قرار گیرد.

سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری یزد اظهار داشت: یزد توانمندی ‌های مختلفی دارد بنابراین پیشنهادات دستگاه‌ها برای تصویب در این کارگروه باید ابعاد مختلف توانمندی‌ های استان را نشان دهد و به توسعه آنها نیز کمک کند.

دشتی تاکید کرد: برخی از برنامه ‌ها نیاز چندانی به تخصیص بودجه ندارد که اصلاح آیین ‌نامه یا برطرف کردن موانع اداری از جمله این برنامه‌ هاست.

در این جلسه که فرمانداران شهرستان ‌های استان همچنین مدیران دستگاه ‌های مرتبط با بخش فرهنگ و هنر حضور داشتند، پیرامون مسائل مطرح شده بحث و تبادل ‌نظر صورت گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.