به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمد اکبرنژاد ظهر دوشنبه در بازدید مشاور استاندار و دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی‌ های استان یزد از فنی و حرفه ‌ای استان یزد با ارائه گزارشی از فعالیتهای این سازمان در استان اظهار داشت: پیش از این 20 مرکز آموزشی فنی و حرفه ‌ای در استان یزد فعال بوده‌ اند که این تعداد با احتساب دو مرکز تازه تاسیس در شهرستان بهاباد و بخش نیر به 22 مرکز افزایش یافته است.

وی با اشاره به اهمیت آموزشهای این سازمان و مهارت‌ آموزی برای رفع معضل بیکاری افزود: این سازمان بر همین اساس سالانه بیش از 50 هزار نفر را در رشته ‌های مختلف در مراکز پیشرفته و مهارتی خود آموزش می‌ دهد.

اکبرنژاد با اشاره به ضرورت تعامل روابط عمومی با رسانه ‌ها از عملکرد روابط عمومی اداره کل متبوع خود ابراز رضایت کرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ‌ای استان یزد همچنین آمادگی خود را برای راه‌ اندازی مرکز تخصصی تبلیغات و روابط عمومی اعلام کرد.

مشاور استاندار و رئیس روابط عمومی استانداری یزد در این بازدید طی سخنانی از دیدگاه مثبت مدیرکل آموزش فنی و حرفه ‌ای استان یزد نسبت به مقوله روابط عمومی تقدیر کرد.

سید عبدالمجید قائم ‌محمدی بر ضرورت برگزاری کلاسهای آموزش اخلاق حرفه ‌ای در خلال دوره ‌های آموزشی تاکید کرد.

وی اظهار داشت: استفاده از روش آموزش غیرمستقیم در انتقال مفاهیم دینی و اصول اخلاق حرفه‌ ای به کارآموزان از راهکارهای بسیار موثر است.

مشاور استاندار یزد با حضور در مرکز آموزش فنی و حرفه ‌ای شماره 2 یزد در جریان روند آموزش رشته‌ های مختلف فنی و حرفه ‌ای قرار گرفت و از مربیان این مرکز به خاطر تلاش در جهت مهارت‌ افزایی کارآموزان قدردانی کرد.