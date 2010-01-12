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۲۲ دی ۱۳۸۸، ۸:۵۵

شفق سال 89 "پائیز" را کارگردانی می‌کند

شفق سال 89 "پائیز" را کارگردانی می‌کند

ناصر شفق تهیه‌کننده سینما که از مدت‌ها قبل قصد کارگردانی فیلم "پائیز" را داشته است این فیلم را اردیبهشت‌ماه 89 کلید می‌زند.

شفق در این‌باره به مهر گفت: تاکنون درگیر مسائل مربوط به باشگاه تراکتورسازی بودم و فرصتی برای پیگیری ساخت این فیلم نداشتم، اما در هفته‌های آینده، با فراغت از این مسائل فیلم را برای دریافت پروانه ساخت به شورای نظارت و ارزشیابی می‌فرستم.

وی ادامه داد: با دریافت پروانه ساخت این فیلم اردیبهشت 89 کلید می‌خورد. داستان به یک دختر نابینای 18 ساله می‌پردازد که حافظ قرآن است و با حس لامسه رنگ‌ها را از هم تشخیص می‌دهد.

ناصر شفق سابقه همکاری با مرحوم رسول ملاقلی‌پور، مسعود کیمیایی، ابوالحسن داودی و یدالله صمدی را در کارنامه دارد.

کد مطلب 1015257

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