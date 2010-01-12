شفق در اینباره به مهر گفت: تاکنون درگیر مسائل مربوط به باشگاه تراکتورسازی بودم و فرصتی برای پیگیری ساخت این فیلم نداشتم، اما در هفتههای آینده، با فراغت از این مسائل فیلم را برای دریافت پروانه ساخت به شورای نظارت و ارزشیابی میفرستم.
وی ادامه داد: با دریافت پروانه ساخت این فیلم اردیبهشت 89 کلید میخورد. داستان به یک دختر نابینای 18 ساله میپردازد که حافظ قرآن است و با حس لامسه رنگها را از هم تشخیص میدهد.
ناصر شفق سابقه همکاری با مرحوم رسول ملاقلیپور، مسعود کیمیایی، ابوالحسن داودی و یدالله صمدی را در کارنامه دارد.
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