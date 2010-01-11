توطئه حکومت مبارک علیه فلسطینیان/ مردم مصر به پا خیزند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستور، "احمد جبریل" با انتقاد شدید از حسنی مبارک رئیس جمهور مصر اظهار داشت : از مردم مصر می خواهم به پا خیزند و حرف خود را بزنند.

دبیرکل جبهه خلق برای آزادی فلسطین در ادامه افزود: حکومت مصر در ساخت دیوار فولادی 14 کیلومتری در مرز با نوار غزه، از کمک و تجربه رژیم صهیونیستی، آمریکا، فرانسه و انگلیس استفاده می کند.

وی با انتقاد شدید از مبارک، اظهار داشت : وی در حال حاضر هدفی جز جانشین کردن فرزندش به جای خود ندارد.

خاطر نشان می شود؛ فلسطینیان محاصره شده در نوار غزه که هیچ راهی برای دسترسی به مواد غذایی و کالاهای مورد نیاز خود ندارند، با حفر تونلهای زیر زمینی در مرز با مصر کالاهای مورد نیاز خود از این تونلها عبور داده و از مصر به غزه می رسانند.

فلسطینیان ساکن نوار غزه پس از روی کارآمدن حماس در غزه به مدت سه سال و نیم است که در محاصره کامل به سر می برند؛ این محاصره سبب مرگ تدریجی فلسطینیان شده است.

این در حالی است که مقامهای مصری اخیرا تصمیم گرفته اند تنها ممر انتقال کالای غزه با جهان خارج را که همین تونلها هستند، از طرق ایجاد دیواری زیرزمینی که در عمق زمین ساخته می شود، نابود کنند.