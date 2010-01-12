واردات بی رویه آهن تعادل بازار را بر هم زده است

اسماعیل رزاقی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بازار آهن و بازار مسکن وابستگی زیادی به هم دارند و رکود یکی بر دیگری تاثیرگذار است.

وی واردات بی رویه آهن را موجب نگرانی فروشندگان داخلی و برهم زننده تعادل بازار دانست و خاطرنشان کرد: باید برای این امر در اسرع وقت تمهیدات اساسی در نظر گرفته شود.

رئیس اتحادیه آهن فروشان کرج با بیان اینکه آهن فروشی شغل مزاحم و پر سروصدایی نیست، اظهار داشت: هر چند این شغل سر و صدای زیادی ندارد و موجب مزاحمت شهروندان نیست اما برای آسایش هرچه بیشتر شهروندان زمینی به مساحت 40 هکتار در کمالشهر آماده شده که مقدمات اولیه آن در حال انجام است و با مرور زمان انتقال واحدهای صنفی آهن فروشی به خارج از شهر انجام می شود.

رزاقی انتقال واحدهای صنفی آهن فروشی به خارج از شهر را اقدام مثبتی برشمرد که با تلاش اعضای این صنف صورت گرفته و دسترسی متقاضیان به آهن آلات مورد نیاز را تسهیل می کند.