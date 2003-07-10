بررسي تاثير دارو هاي ضد افسردگي دردوران حاملگي

به گزارش خبرنگار علمي" مهر"، زنان باردار در صورت صلا حد يد و تجويز پزشك متخصص مي توانند بدون نگراني از عوارض احتمالي درطول بارداري خود از دارو هاي ضد افسردگي استفاده كنند .

دكتر " هند ريك ويكتوريا " و همكارانش از دانشگاه پزشكي "UCLA " تعداد 138 زن باردار غير سيگاري بين 24 تا 44 سال را از نظر عوارض احتمالي مصرف دارو هاي ضد افسردگي مورد مطالعه قرار دادند .85 نفر از اين زنان در كل مدت بارداري خود از داروهاي ضد افسردگي استفاده مي كردند و ساير افراد ، زماني در طي بارداري مصرف آنها را آغاز كردند .

هيچ تفاوتي بين اين گروه از زنان و جمعيت طبيعي از نظر بروز عوارضي مثل زايمان زود رس يا ناهنجاري هاي مادر زادي ديده نشد . داروهاي ضد افسردگي به كار رفته در اين تحقيق داروهايي از خانواده مهار كننده انتخابي سروتونين( SSRI ) به نام هاي " فلواكستين " ، " سرترالين " ،" پاروكستين " و فلووكسامين " بودند .

