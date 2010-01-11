۲۱ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۰۹

مهمانپرست در گفتگو با مهر:

اسکن اتباع کشورها در آمریکا مغایر با حقوق بشر است

سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد اقدام امریکا در اسکن اتباع برخی کشورها مغایر با حفظ حریم خصوصی و مذهبی افراد است و جنبه غیرانسانی دارد.

رامین مهمانپرست که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، با اشاره به اظهارات برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در محکومیت اقدام امریکا مبنی بر اسکن کامل اتباع برخی کشورها تصریح کرد: این اقدام حریم خصوصی افراد را نقض می کند و مورد اعتراض بسیاری کشورها حتی کشورهای اروپایی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین اقدام اخیر با حقوق پیروان ادیان الهی ناسازگاری دارد و مسایل شرعی پیروان ادیان را خدشه دار می کند و بر همین اساس اگر واقعا آمریکایی ها به دنبال اتخاذ تدابیر امنیتی برای مقابله با اقدامات تروریستی هستند می توانند از دستگاه ها و تجهیزاتی استفاده کنند که فاقد این جنبه های غیرانسانی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین تاکید کرد: اینکه از این روش ها برای اتباع کشورهای خاص استفاده شود، نوعی اهانت است و حتما این کار نزد افکار عمومی جهان بی پاسخ نمی ماند.

 

