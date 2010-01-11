به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی آهون منش عصر دوشنبه در سخنرانی علمی "نقدی بر آموزش کشاورزی ایران" در دانشگاه منابع طبیعی گرگان افزود: همچنین بیش از دو سوم آب در مزارع هدر می رود و این بخش نیز نیاز به توجه جدی دارد.

وی اظهار داشت: هدررفت این منابع درحالیست که 3.2 میلیون نفر در بخش کشاورزی مشغول کار هستند و 17 درصد تولید ناخالص ملی کشور نیز مربوط به بخش کشاورزی است.

وی خاطرنشان کرد: بیشتر کشاورزی فقیر و کم سواد و ساکن روستاها هستند در مجموع 48.9 درصد کشاورزان بیسواد و 1.2 درصد دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.

به گفته آهون منش، رتبه ایران در بین 44 کشور آسیایی از نظر سواد 28 است و از بین 155 کشور جهان رتبه 85 را در این بخش داریم.

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان بیان داشت: درصد بیسوادان شاغل در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخشها کمتر است و شاغلان زیر 40 سال در کشاروزی حدود 28 درصد است.

وی یادآور شد: در افق 1404 باید غذای مورد نیاز 120 میلیون نفر جمعیت کشور را تامین کنیم و باید به منابع بخش کشاوزی توجه شود.

آهون منش عنوان کرد: کیفیت در آموزشها امری مهم است و مهمترین ابزاز سرعت دادن به توسعه کشاورزی، آموزشهای کیفی است.

وی با بیان اینکه چالشهای بخش کشاورزی زیاد است، گفت: سرمایه گذاری از جمله مشکلات است و باید در این بخش سرمایه گذاری صورت گیرد.