به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای اصناف کشور، بر اساس گزارش واحدهای بازرسی و نظارت اصناف استان تهران از تاریخ 12 دی تا 17 دی ماه سال 88، 8 هزار و 795 فقره بازرسی از واحدهای صنفی استان تهران انجام شد.

بازرسیهای انجام شده در بخش های خرده فروشی، خدماتی، عمده فروشی، تولیدی، انبار و سردخانه ها بوده که از تعداد بازرسی های انجام شده 2 هزار و 254 پرونده تخلف تشکیل شده که بیشترین تعداد مربوط به شهر تهران با یک هزار و 568 فقره پرونده است.

با توجه به بازرسیهای انجام شده توسط بازرسین مجامع امور صنفی قیمت برخی کالاها و خدمات مثل مرغ و تخم مرغ نسبت به هفته گذشته کاهش و برخی کالاها مثل خرما، گوشت قرمز، برنج ایرانی و هندی و... و تره بار ثابت بوده است.

همچنین بیشترین تخلفات مربوط به شکر، شیر یارانه ای، روغن، کپسول، سیگار، کیف و کفش و اجرت بالانس بوده است، ضمن اینکه بالاترین عنوان تخلف هم به گرانفروشی و عدم صدور صورتحساب مربوط می شود.