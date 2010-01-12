به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر لیلا مهدویان مجری طرح نانولوله های کربنی را پایه و اساس بسیاری از تحقیقات و فنون کاربردی دانست و گفت: نانولوله کربنی زیگزاگی اغلب آب گریز و نیمه رسانا بوده و دفع کننده ترکیبات قطبی مانند آب و الکل ها است لذا برای آب دوست کردن آن، پژوهشی را در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود انجام دادیم.

وی به جزئیات این پژوهش اشاره کرد و افزود: برای این کار، برهمکنش الکل ها را با نانولوله کربنی بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که با قرار گرفتن اتانول در مجاورت نانولوله کربنی، تبادل الکترونی بین آنها صورت می گیرد و تبدیل به محصولاتی مانند "استالدئید"، "اتیل استات"، مولکولهای هیدروژن و در نهایت دی اکسیدکربن و آب می شود. این تبادل الکترونی بین آنها، نانولوله کربنی را برای استفاده در سنسورهای گازی و جایگزینی برای سوختهای فسیلی، مناسب ساخته است.

مهدویان ادامه داد:، برای ارزیابی انرژی و ساختار سطح از محاسبات ترمودینامیکی اتمی Ab initio و برای شبیه سازی رفتار فیزیکی اتانول بر سطح نانولوله کربنی، تحت شرایط و حالات متفاوت از روش مونت کارلو استفاده کردیم.

این محقق خاطرنشان ساخت: این پروژه با حمایت و همکاری پروفسور نیکورن منگ کورتانگ از دانشگاه چیانگ مای تایلند و پروفسور مجید منجمی انجام شد.