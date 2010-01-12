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۲۲ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۴۱

موفقیت پژوهشگران کشور در تغییر خواص آب‌گریزی نانولوله کربنی

موفقیت پژوهشگران کشور در تغییر خواص آب‌گریزی نانولوله کربنی

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود با تغییر خواص آب گریزی نانولوله کربنی زیگزاگی، کاربردهای جدیدی را برای این نانولوله معرفی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر لیلا مهدویان مجری طرح نانولوله های کربنی را پایه و اساس بسیاری از تحقیقات و فنون کاربردی دانست و گفت: نانولوله کربنی زیگزاگی اغلب آب گریز و نیمه رسانا بوده و دفع کننده ترکیبات قطبی مانند آب و الکل ها است لذا برای آب دوست کردن آن، پژوهشی را در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود انجام دادیم.

وی به جزئیات این پژوهش اشاره کرد و افزود: برای این کار، برهمکنش الکل ها را با نانولوله کربنی بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که با قرار گرفتن اتانول در مجاورت نانولوله کربنی، تبادل الکترونی بین آنها صورت می گیرد و تبدیل به محصولاتی مانند "استالدئید"، "اتیل استات"، مولکولهای هیدروژن و در نهایت دی اکسیدکربن و آب می شود. این تبادل الکترونی بین آنها، نانولوله کربنی را برای استفاده در سنسورهای گازی و جایگزینی برای سوختهای فسیلی، مناسب ساخته است.

مهدویان ادامه داد:، برای ارزیابی انرژی و ساختار سطح از محاسبات ترمودینامیکی اتمی Ab initio و برای شبیه سازی رفتار فیزیکی اتانول بر سطح نانولوله کربنی، تحت شرایط و حالات متفاوت از روش مونت کارلو استفاده کردیم.

این محقق خاطرنشان ساخت: این پروژه با حمایت و همکاری پروفسور نیکورن منگ کورتانگ از دانشگاه چیانگ مای تایلند و پروفسور مجید منجمی انجام شد.

کد مطلب 1015337

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