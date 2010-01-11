خانواده های کرجی مراقب سارقان خواستگارنما باشند

سرهنگ اسماعیل هادئی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در مناطقی از شهرکهای اطراف اهری کرج، کارآگاهان پلیس استان تهران، تحقیقات مشترکی را آغاز کرده و در بررسی پرونده های مال باختگان متوجه شدند سرقتها در ساعات اولیه و اغلب در روزهای آخر هفته و تعطیلات صورت گرفته و سارقان با شکستن قفل دربها وارد منازل شده و اشیا قیمت را به سرقت برده اند.

وی افزود: در ادامه پیگیری ها محلهایی که بیشتر سرقتها در آنها صورت گرفته بود تحت کنترل شدید قرار گرفت و گشتهای محسوس و نامحسوس پلیس در مناطق مورد نظر افزایش یافت تا اینکه ماموران به رفت و آمدهای سه جوان در منطقه ولدآباد کرج مشکوک شده و آنها را تحت نظر قرار دادند و پس از انجام تحقیقات و اطمینان از اینکه سارقان منازل، همین افراد هستند، هر سه را در حالیکه در مخفیگاه مجردی شان در خواب بودند، دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان تهران با اشاره به اینکه تاکنون با پیگیری های ماموران 70 فقره از مالباختگان شناسایی شده اند، از شهروندان خواست با توجه به اینکه احتمال داده می شود سارقان دستگیر شده سرقتهای بیشتری مرتکب شده اند چنانچه منازلشان بدین شیوه و در روز های آخر هفته و تعطیلات مورد سرقت قرار گرفته جهت پیگیری پرونده به اداره آگاهی استان تهران واقع در میدان طالقانی کرج مراجعه کنند.

هادئی ادامه داد: خانواده ها قبل از ترک منزل خود به طور حتم مدت زمان عدم حضور خود به خصوص در مواقعی که قصد مسافرت طولانی مدت را دارند به نزدیکترین همسایه مورد اعتماد و یا اقوام خود خبر دهند تا در طول شبانه روز چندین نوبت به منزل رفته و سرکشی کنند، همچنین ضروری است درهای ورودی و پنجره ها را به حفاظهای آهنی و قفلهای کامپیوتری و کتابی که امنیت بیشتری دارند مجهز کنند.