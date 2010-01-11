10 هزار گلستانی در قالب کاروانهای راهیان نور اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت عصر دوشنبه در ستاد عالی راهیان نور استان در گرگان افزود: این کاروان موجب یادآوری خاطرات دوران جنگ و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه نسل جوان است.

وی همچنین برگزاری کاروان راهیان نور را تجدید بیعت با آرمانهای شهدا و معرفی انگیزه ها و خاطره های رزمندگان و شجاعتهای آنان عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: این اردوها زمینه انتقال پیام دفاع مقدس به جوانان و آشنایی بیشتر با ایثارگریهای رزمندگان دوران دفاع مقدس و آرمانهای والای شهدای عظام را فراهم می کند.

استاندار تاکید کرد: راهیان نور به عنوان یک حرکت فرهنگی است و با توجه به اهداف دولت دهم که یکی از آنها توجه بیشتر به مسائل فرهنگی است و این امر باید در بالاترین حد مدنظر مسئولان در استان گلستان قرار گیرد.



قناعت افزود: اعزام کاروان راهیان نور از موضوعات بسیار حیاتی است و از کارهای بسیار عمیق و ریشه دار فرهنگی است.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان نسبت به اعزام نیرو به مناطق جنگی و جنوب باید حساسیت بیشتری داشته باشند و مقدمات کار را برای اعزام کاروان راهیان نور و بازدید از این مناطق هرچه سریعتر آماده کنند.

به گفته وی، اعزام جوانان به مناطق جنگی فقط یک حرکت عادی نیست و نظام و به خصوص دولتمردان به این موضوع نگاه ویژه دارند.

استاندار گلستان اظهار داشت: یکی از نکات کلیدی بحث راوی گری است که می تواند بسیار مهم باشد و اینکه در هر اتوبوس یک راوی گر که اهل فن بیان باشد حضور داشته باشد و بتواند فضای معنوی دوران دفاع مقدس را به جوانان انتقال دهد.

قناعت با تاکید بر فراهم سازی حرکت زیربنایی فرهنگی گفت: تحقق و دستیابی به این مهم توسعه فرهنگی را برای کشور ما و نظام ما رقم خواهد زد.

استاندار گلستان اظهار داشت: اکنون ما در مسائل نظامی به خودکفایی رسیدیم و افکار عمومی علیه نظام سلطه بوده و به نفع جمهوری اسلام در جهان است و اینها همه از برکات دفاع مقدس است.