  1. استانها
  2. گلستان
۲۱ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۳۰

10 هزار گلستانی در قالب کاروانهای راهیان نور اعزام می شوند

10 هزار گلستانی در قالب کاروانهای راهیان نور اعزام می شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: حدود 10 هزار نفر در قالب کاروانهای راهیان نور از مناطق جنگی بازدید می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت عصر دوشنبه در ستاد عالی راهیان نور استان در گرگان افزود: این کاروان موجب یادآوری خاطرات دوران جنگ و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه نسل جوان است.

وی همچنین برگزاری کاروان راهیان نور را تجدید بیعت با آرمانهای شهدا و معرفی انگیزه ها و خاطره های رزمندگان و شجاعتهای آنان عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: این اردوها زمینه انتقال پیام دفاع مقدس به جوانان و آشنایی بیشتر با ایثارگریهای رزمندگان دوران دفاع مقدس و آرمانهای والای شهدای عظام را فراهم می کند.

استاندار تاکید کرد: راهیان نور به عنوان یک حرکت فرهنگی است و با توجه به اهداف دولت دهم که یکی از آنها توجه بیشتر به مسائل فرهنگی است و این امر باید در بالاترین حد مدنظر مسئولان در استان گلستان قرار گیرد.
 
قناعت افزود: اعزام کاروان راهیان نور از موضوعات بسیار حیاتی است و از کارهای بسیار عمیق و ریشه دار فرهنگی است.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان نسبت به اعزام نیرو به مناطق جنگی و جنوب باید حساسیت بیشتری داشته باشند و مقدمات کار را برای اعزام کاروان راهیان نور و بازدید از این مناطق هرچه سریعتر آماده کنند.

به گفته وی، اعزام جوانان به مناطق جنگی فقط یک حرکت عادی نیست و نظام و به خصوص دولتمردان به این موضوع نگاه ویژه دارند.

استاندار گلستان اظهار داشت: یکی از نکات کلیدی بحث راوی گری است که می تواند بسیار مهم باشد و اینکه در هر اتوبوس یک راوی گر که اهل فن بیان باشد حضور داشته باشد و بتواند فضای معنوی دوران دفاع مقدس را به جوانان انتقال دهد.

قناعت با تاکید بر فراهم سازی حرکت زیربنایی فرهنگی گفت: تحقق و دستیابی به این مهم توسعه فرهنگی را برای کشور ما و نظام ما رقم خواهد  زد.

استاندار گلستان اظهار داشت: اکنون ما در مسائل نظامی به خودکفایی رسیدیم و افکار عمومی علیه نظام سلطه بوده و به نفع جمهوری اسلام در جهان است و اینها همه از برکات دفاع مقدس است.

کد مطلب 1015356

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها