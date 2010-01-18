محمود رضا خاوری در گفتگو با مهر درباره پرداخت تسهیلات 100 میلیون ریالی خودروهای فرسوده که مورد تاکید ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور و بانک مرکزی قرار گرفته است، گفت: در حال حاضر با پرداخت تسهیلات خودروهای فرسوده توسط برخی از بانکها موافقت شده است.

مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه این بانک منتظر اعلام سهمیه توسط بانک مرکزی است، تاکید کرد: در صورتی که بانک مرکزی میزان سهمیه بانک ملی در زمینه پرداخت تسهیلات 100 میلیون ریالی به خودروهای فرسوده را اعلام کند، همکاری خواهیم کرد.

این مقام مسئول بانکی در ارتباط با تخصصی شدن اعطای تسهیلات به بخش مسکن، افزود: این بخش از کار به صورت کامل توسط بانک مسکن در حال پیگیری است، البته در گذشته بانک ملی در بخش مسکن روستایی 85 درصد تعهدات خود را انجام داده و تحقق 15 درصد دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

رایزنی با معاون اول رئیس جمهور

وی درباره نحوه و میزان تسهیلات پرداختی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی ، گفت: در این زمینه اولویتهای خرید محصولات را وزارت بازرگانی تعیین می کند ولی برای روشن شدن وضعیت پرداخت تسهیلات، بانک ملی در حال مذاکره است.

مدیرعامل بانک ملی اظهار داشت: با معاون اول رئیس جمهور نیز برای روشن شدن میزان بودجه و نوع محصولاتی که باید مشمول تسهیلات خرید تضمینی شوند، صحبت شده است تا این کار در قالب یک موافقت نامه ای مشخص شود. از این طریق کالاهایی که باید مورد حمایت قرار گیرند مشخص خواهند شد.

خاوری بیان داشت: به صورت کلی سیاست خرید تضمینی و پرداخت تسهیلات به این بخش در مرحله اول حمایت از تولیدات و محصولات داخلی است و امیدواریم وزارت بازرگانی نیز در همین راستا حرکت کند. در اولویت دوم و در صورت نیاز بیشتر به بحث واردات توجه می شود.

مرکبات، برنج، گندم و شکر در صف خرید تضمینی

وی از مرکبات، برنج، گندم و شکر به عنوان محصولات داخلی مورد حمایت سیستم بانکی در بحث خرید تضمینی سخن گفت و افزود: به صورت کلی کالاهای مورد حمایت سیستم بانکی غیر از موارد فوق نیز توسط وزارت بازرگانی تعیین می شود.