به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حجت الاسلام روحانی نژاد ظهر دوشنبه در دیدار با استاندار هرمزگان گفت: سفرهای استانی در جهت شناسایی وضعیت فرهنگی و شرایط به خصوص آن استانها جهت برنامه ریزی های کلان و بومی سازی برنامه های فرهنگی صورت می گیرد.

وی بیان کرد: طرح سفرهای استانی و بومی سازی فرهنگی، در جهت مختص کردن برنامه ها و سیاستها به صورت استانی و بومی شدن انجام می شود.

روحانی نژاد خاطرنشان کرد: سازمان تبلیغات در حوزه های مختلفی در حال فعالیت و اجرای سیاستهای کلان فرهنگی در جامعه و تمامی اقشار است.

وی بیان کرد: در فصل پنجم اعتبارات که اعتبارات استانی است و متمرکز نیست و با این اعتبارات ناچیز و با توجه به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف در حوزه فرهنگی و گستردگی فرهنگی امیدواریم که حمایتهای استانداران کمک شایانی به فعالیتهای فرهنگی داشته باشند.

همچنین در این دیدار استاندار هرمزگان با اشاره به فعالیتهای مطلوب و گسترده سازمان تبلیغات اسلامی در استان هرمزگان گفت: انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی است و مدتی از مسائل فرهنگی در کشور غفلت کرده بودیم که در دولت نهم و دهم توجه به این حوزه بیشتر شده بود و با جدیت پیگیر مسائل فرهنگی در کشور بود.

حسین هاشمی تختی بیان کرد: دشمن از غفلت فرهنگی ما استفاده می کرد و به دنبال ضربه زدن و ایجاد فتنه در بین فرهیختگان فرهنگی کشور بود.

هاشمی تختی اظهار داشت: عدم حضور فعالان فرهنگی استان در یک مکان و هماهنگی و همکاری باعث موازیکاری فرهنگی شده است.

استاندار هرمزگان بیان داشت: دستگاه های فرهنگی از جمله اوقاف، سازمان تبلیغات، فرهنگ و ارشاد، سازمان ملی جوانان، امور تربیتی آموزش و پرورش و امور زنان استانداری در حوزه فرهنگ فال هستند اما هماهنگی لازم برای انجام امور فرهنگی ندارند.

همچنین شکرالله زندوی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان هرمزگان در این جلسه به ارائه فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی در استان هرمزگان پرداخت.