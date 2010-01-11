استقلال با حضور مرفاوی تمرین کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از 24 ساعت پس از توقف تیم فوتبال استقلال برابر سایپا کرج که با حواشی زیادی برای این تیم همراه بود، آبی پوشان در ورزشگاه دستگردی تهران گردهم آمدند تا برای دیدار با تراکتورسازی مهیا شوند. حواشی و اتفاقات جالب توجه این تمرین در زیر می آید:

* تمرین امروز تیم فوتبال استقلال تهران از ساعت 15 آغاز شد، با حضور مرفاوی و کادر مربیانش به غیر از بهزاد غلامپور.

* پیش از آغاز تمرین سرمربی تیم استقلال به همراه دیگر مربیان این تیم با بازیکنان نشستی داشتند که بیش از 25 دقیقه به طول انجامید.

* برای پوشش خبری تمرین امروز استقلال تعداد زیادی از عکاسان و خبرنگاران به ورزشگاه دستگردی آمده بودند. اتفاقات و حواشی که طی یکی دو روز گذشته باشگاه استقلال با آن دست به گریبان بوده است، باعث شده تا این تیم در کانون توجه رسانه‌ها قرار گیرد.

* ممانعت از ورود تماشاگران به زمین تمرین استقلال نخستین واکنش باشگاه نسبت به معدود تماشاگرانی بود که دیروز علیه مدیریت و مجموعه باشگاه شعار دادند.

* در تمرین امروز استقلال محمد محمدی و بیژن کوشکی به دلیل مصدومیت و همچنین بهزاد غلامپور و میلاد نوری به دلیل گرفتاری شخصی غایب بودند.

* تمرین عصر امروز استقلال با دویدن بازیکنان دور زمین آغاز شد. پس از 10 دقیقه دویدن دور زمین بازیکنانی که مقابل سایپا بصورت کامل بازی کرده بودند از جمع دیگر بازیکنان جدا شدند و 20 دقیقه زیر نظر صمد مرفاوی به تمرین اختصاصی پرداختند. سایر بازیکنان نیز در قالب دو تیم نارنجی و آبی زیر نظر سیامک رحیمی پور یک بازی دستگرمی برگزار کردند.

* حسین کاظمی پس از 20 دقیقه تمرین در کنار بازیکنان اصلی دیدار مقابل سایپا ورزشگاه را ترک نکرد و بصورت اختصاصی به تمرین خود ادامه داد.