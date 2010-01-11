تکلیف مالکیت روستاییان در روستاهای شمالی کرج مشخص نیست

حسن دین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: مهمترین مشکل این بخش مشخص نبودن مالکیت مردم در روستاهای شمالی شهرستان کرج است تاجایی که به دنبال این امر گاهی روستاییان برای انجام امور بسیار ابتدایی نیز دچار مشکل می شوند.

وی ادامه داد: اکنون طرح هادی سه روستای سیاهکلان، آتشگاه و محمود آباد در بخش مرکزی کرج از سوی بنیاد مسکن تهیه و ابلاغ شده اما دهیاری های این روستاها قادر به اجرای آن نیستند.

این مسئول بیان کرد: دلیل این امر به تعارضهای مربوطه بازمی گردد.

دین محمدی اظهار داشت: اداره منابع طبیعی و سازمان مسکن و شهرسازی ضمانت اجرایی طرحهای هادی را در این روستاها کمرنگ کرده اند.

وی عنوان کرد: این بحث که این اراضی به مردم یا نهادهای دیگر تعلق دارد، سبب سردرگمی برای ساکنان روستاهای یادشده شده است.

رئیس شورای بخش مرکزی کرج افزود: این روستاها همچنین با مشکلاتی در زمینه فضای سبز و درمان مواجه هستند بطوریکه زمینهای لازم برای احداث مراکز لازم درمانی و فضای سبز آماده شده ولی اقدامی از سوی ارگانهای ذیربط صورت نگرفته است.

دین محمدی خاطرنشان کرد: در جلسه ای که به تازگی تشکیل شد، هریک از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان کرج به بیان مشکلات در زمینه اجرای طرحهای هادی پرداختند.

وی افزود: مقرر شده از طریق برگزاری جلسات متعدد با حضور نمایندگان سازمان مسکن و شهرسازی، شرکت آب و فاضلاب و شبکه بهداشت و درمان گامهای اساسی در زمینه مشکلات روستاییان برداشته شود.