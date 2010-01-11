به گزارش خبرنگار مهر، عماد حسینی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در شورای شهر آمل افزود: دو منطقه ای شدن شهر آمل در سال گذشته مورد موافقت مرحوم کردان وزیر وقت کشور شده و با تصویب آن در وزارت کشور به شورای اسلامی شهر و شهرداری آمل هم ابلاغ شد.

وی از تاخیر در ابلاغ نشدن ساز و کارهای این بخش از سوی وزارت کشور برای اجرای این مصوبه دو منطقه ای شدن شهر آمل انتقاد و تصریح کرد: شورای شهر و شهرداری آمل همچنان منتظر ابلاغ این حکم برای اجرا هستند.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر آمل تاکید کرد: وزارت کشور در ابلاغ دو منطقه ای شدن شهر آمل صراحتا اعلام کرده که شهر آمل نخستین شهر در مازندران است که دو منطقه ای شدن آن مورد موافقت قرار گرفته است.

حسینی با اشاره به اینکه هم اکنون شهر آمل با درجه 9 و با 220 هزار نفر جمعیت در میان کلانشهرها قرار گرفته است، تصریح کرد: با دو منطقه ای شدن شهر آمل، این شهر به دو منطقه 10 و11 ناحیه ای تقسیم و به شهروندان این شهر خدمات ارائه خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه طرحهای مهمی هم اکنون در شهر آمل در حال اجراست و سعی داریم بیشتر این طرح ها را تا پایان دوره سوم شورا بهره برداری کنیم، گفت: پل پنجم آمل با اعتبار 56 میلیارد ریال به عنوان یکی از کم نظیرترین پل های معلق در مازندران در حال اجراست که قرار است در مدت 16 ماه بهره برداری شود.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر آمل، بودجه امسال شهرداری و ازمان های وابسته به این شهر را حدود 370 میلیارد ریال اعلام و اضافه کرد: خوشبختانه شهرداری آمل توانسته در این مدت 40 میلیاردریال افزایش درآمد داشته باشد.

حسینی از تشکیل سازمان فن آوری اطلاعات در شهرداری آمل خبر داد و گفت: این سازمان در داخل شهرداری آمل مستقر است تا برخی از مشکلات زیاد ارباب رجوع و تسهیل در امر درخواستها و سیستم اداری شهرداری بکاهد.

وی همچنین علت تاخیر در تکمیل و بهره برداری نشدن هتل شهرداری آمل را نبود حامی مالی بیان کرد و افزود: برای تکمیل این هتل به سه میلیارد ریال اعتبار نیاز است که شهرداری و سازمانهای وابسته به آن توان پرداخت چنین اعتباری را ندارند.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر آمل در پاسخ به سوالی مبنی بر نبود کیوسکهای مطبوعات در این شهر و علت همکاری نکردن متولیان در این بخش خاطرنشان کرد: خوشبختانه شهرداری آمل در این بخش همکاری خوبی کرده اما متاسفانه برای تصویب نهایی و ایجاد کیوسکها در نقاط مختلف شهر با مخالفت فرمانداری مواجه شد.

حسینی با بیان اینکه نیاز نقاط مختلف شهربه کیوسک های ویژه و مناسب مطبوعاتی، متاسفانه عرضه مطبوعات به شکل نامناسبی توزیع می شود، از خبرنگاران هم خواست علت مخالفت فرمانداری شهرستان آمل را با این اقدام جویا شوند.