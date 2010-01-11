عدالت برخاسته از بصیرت می‌تواند صف‌آرایی‌های ماه‌های اخیر را آشکارا فرا روی صاحب‌نظران قرار دهد؛ جبهه استکبار، سلطه‌گران و جریان‌های ضد دین در برابر جبهه امام و انقلاب اسلامی!

این مرزبندی چندان ناآشنا نیست؛ برای اهالی تدبیر و تدبر مرزهای این صف‌بندی از نخستین روزهای نهضت امام‌خمینی(ره) روشن بود و غبارها و آلودگی‌های سیاسی نتوانست شفافیت آن را بزداید اگرچه بعضی را فریفت!

در این میان آنچه می‌تواند تشخیص بر مبنای عدالت را از افراط و تفریط دور کند، اعتدال است. اعتدال با مسامحه متفاوت است اما با تدبیر و حتی قاطعیت تضادی ندارد. اعتدال راهکار عملی جذب حداکثری و دفع حداقلی و شرط پایبندی و تبعیت به ولایت فقیه است و عقب‌ماندن و سبقت‌گرفتن از رهبری در مواضع و برخوردهای سیاسی جز غلتیدن به وادی افراط و تفریط حاصل دیگری ندارد.

رهبر فرزانه انقلاب همچنان که بر قاطعیت در اجرای دقیق قانون تاکید دارند تصریح فرموده‌اند که افراد را به راحتی نمی‌توان منافق و ضد ولایت‌فقیه خواند و این یعنی اعتدال مبتنی بر عدالت.

انتظار آن است که معتقدان به ولایت فقیه بیش از دیگران از خود پایبندی به رهنمودهای رهبری نشان دهند و هنگامی که ایشان کارهای بی‌رویه و اقدامات خودسرانه را کمک به فتنه‌انگیزی دشمن می‌دانند ، دلسوزان نظام و انقلاب و پیروان رهبری نه‌تنها خود مرتکب خودسری نشوند بلکه مانع حرکت‌های بی‌رویه باشند. البته قوای سه‌گانه وظیفه دارند با اتمام حجت رهبری و مردم از وظیفه قانونی خود در برابر مفسدان و اغتشاشگران تخطی نکنند.

اما آنچه می‌تواند آرامش و امید مردم را افزون سازد و غبار یاس و نومیدی را به اردوگاه دشمن بیفکند، پرهیز از فرصت‌سوزی برای خدمتگزاری به مردم و تداوم روند پیشرفت کشور است. دعواهای بی‌حاصل سیاسی نباید فرصت پیشرفت و آبادانی و حل مشکلات و معضلات مردم را از میان بردارد. اکنون مردم با مشکلات جدی گرانی، بیکاری، معضلات اجتماعی و ... مواجه هستند و انتظار می‌رود قوای کشور به جای سرگرم‌شدن به اختلافات و دعواهای سیاسی برای کاهش بار مشکلات از دوش مردم تدبیر و چاره‌اندیشی کنند.

مردم با خلق حماسه نهم دی‌ماه، انقلاب و نظام اسلامی را بیمه کردند و کشور را به دژ مستحکمی در برابر توطئه دشمنان انقلاب مبدل ساختند و بیانات 19دی رهبر فرزانه انقلاب راه روش عدالت، اعتدال و پیشرفت را به عنوان پیام‌های اصلی حماسه ماندگار نهم دی فرا روی مسئولان و جریان‌های سیاسی قرار داد. اکنون نوبت مسئولان، سیاستمداران و نخبگان جامعه است تا در یک آزمون سرنوشت ساز پایبندی خویش را به رهنمودهای رهبری نشان دهند وبا تدبیر وبصیرت مسیر عدالت ، اعتدال وپیشرفت را بپیمایند.اما آیا در این آزمون موفق خواهند بود؟

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نویسنده: سید جلال فیاضی استاد دانشگاه و مدیرعامل سابق خبرگزاری جمهوری اسلامی