جلسه هیئت امنای جهاد دانشگاهی برای چندمین بار به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گفته‌های حمید رضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی قرار بود این جلسه امروز دوشنبه برگزار شود که مجددا به دلیل عدم حضور اعضای جلسه به تعویق افتاده است.

حمید رضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی پیش از این از برگزاری جلسه برای مشخص شدن وضعیت ریاست جهاد دانشگاهی در روز دوشنبه 21 دی ماه خبر داده و گفته بود: امیدوارم با برگزاری این جلسه وضعیت مدیریت جهاد دانشگاهی مشخص شود تا فعالیتها به قوت خود ادامه یابد.

وی همچنین درباره تعویق مکرر برگزاری جلسه هیئت امنای جهاد دانشگاهی جهت تعیین رئیس جدید جهاد دانشگاهی گفته بود: امیدواریم این جلسه دوشنبه 21 دی ماه برگزار شود. (که این جلسه نیز برگزار نمی شود)

رئیس جهاد دانشگاهی درباره علاقه خود برای ماندن در جهاد دانشگاهی به عنوان نیز گفته بود: "از ابتدای تاسیس جهاد دانشگاهی در جهاد فعالیت داشته ام. طی سه سال مسئولیت در جهاد دانشگاهی به عنوان رئیس جهاد، برنامه ریزی کرده و هم اکنون در حال نتیجه گیری از این برنامه ها هستم. از این روعلاقه دارم فرصت پیش آید و این برنامه ها را پیگیری کنم تا به نتیجه برسند."

طیبی افزوده بود: "در هر حال هیئت امنای جهاد دانشگاهی باید عملکرد گذشته را بررسی کند و اگر تشخیص می دهد برای علمکرد بهتر جهاد دانشگاهی لازم است فرد دیگری رئیس جهاد دانشگاهی شود، بنده نیز تابع قوانین هستم."

دوره سه ساله ریاست حمید رضا طیبی در جهاد دانشگاهی به پایان رسیده و حدود یک ماه است که هیئت امنای جهاد دانشگاهی قصد دارد طی جلسه ای درباره ابقای طیبی در این مسئولیت یا انتخاب فردی جدید برای ریاست جهاد دانشگاهی تصمیم گیری کند اما این جلسه تا کنون برگزار نشده و به گفته رئیس جهاد دانشگاهی در 21 دی ماه برگزار خواهد شد.

حکم رئیس جمهوری برای ریاست جهاد دانشگاهی جهت دوره ای سه ساله صادر می شود و هم اکنون بیش از یک ماه از اتمام حکم رئیس جمهوری برای ریاست حمیدرضا طیبی در جهاد دانشگاهی می گذرد.

رئیس جهاد دانشگاهی، وزیر علوم (یا نماینده وزیر)، وزیر بهداشت (یا نماینده وزیر)، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون رئیس جمهور، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها (یا یکی از اعضای شورای نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاهها) و سه نفر از شخصیت های علمی، فرهنگی و اجتماعی (به پیشنهاد رئیس جهاد دانشگاهی) از اعضای هیئت امنای جهاد دانشگاهی هستند.