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۲۲ دی ۱۳۸۸، ۹:۳۰

همایش کتاب سال حوزه برگزار می شود

همایش کتاب سال حوزه برگزار می شود

همایش کتاب سال حوزه 8 بهمن ماه با سخنرانی آیت الله سبحانی در قم برگزار می شود.

مدیر اجرایی کتاب سال حوزه در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: همایش کتاب سال حوزه با معرفی نزدیک به 20 کتاب برگزیده و 4 پایان نامه برتر سطح چهار (دکتری) همچنین تقدیر از خادمان نشر حوزه ، 8 بهمن با سخنرانی آیت الله سبحانی در قم برگزار می شود.

علیرضا زهیری افزود: در این همایش، از مجموع بیش از یک هزار و 100 اثر ارسال شده به دبیرخانه کتاب سال حوزه در موضوعات موضوعات فقه، حقوق و اصول، فلسفه و کلام، قرآن و حدیث، ادبیات، تاریخ و سیره، دانش سیاسی، علوم تربیتی و اجتماعی، اخلاق و عرفان، کتاب شناسی و کلیات، ترجمه، اقتصاد، تصحیح و تحقیق و تکنولوژی آموزشی، پایان نامه های سطح چهار (دکتری) ، 137 اثر به مراحل داوری راه یافتند که از این تعداد نیز نزدیک به 20 اثر برگزیده شده اند.

وی افزود: همچنین به مناسبت نودمین سالروز تولد استاد مطهری در این همایش از مقام علمی استاد مطهری نیز تجلیل خواهد شد.

کد مطلب 1015507

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