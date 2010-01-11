نشست کمیته چهارجانبه خاورمیانه درباره روند سازش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سخنگوی مسئول امور خارجه در اتحادیه اروپا امروز در بروکسل اعلام کرد نمایندگان کمیته چهارجانبه درباره خاورمیانه روز چهارشنبه در چارچوب تلاشهای آمریکا که طرح جدیدی برای سازش آماده می کند، گردهم می آیند.



سخنگوی کاترین اشتون گفت این نشست در سطح فرستادگان ویژه اعضای کمیته چهارجانبه شامل آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد برگزار می شود .



اشتون مذاکرات جداگانه ای با جرج میچل فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه و تونی بلر نماینده کمیته چهارجانبه انجام خواهد داد.



این اولین نشست در نوع خود از زمان نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر سال گذشته میلادی به شمار می رود.



روزنامه اسرائیلی معاریو از تلاشهای آمریکا برای تهیه طرحی با هدف ازسرگیری مذاکرات سازش به منظور دستیابی به توافق نهایی طی دو سال و توافق درباره مرزهای دائمی طی 9 ماه خبر داده است که احتمال می رود مذاکرات روز چهارشنبه بر این محورها متمرکز شود.



میچل جمعه گذشته با بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار کرده بود.

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