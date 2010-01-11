به گزارش خبرنگار مهر، محمدسعید نفریه در پایان نشست هیئت مدیره باشگاه استقلال تهران در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: صمد مرفاوی از سمت سرمربیگری باشگاه بصورت کتبی استعفا نداده، بلکه استعفای وی شفاهی بوده است.

وی ادامه داد: امشب آقای واعظی آشتیانی به عنوان مدیرعامل باشگاه در خصوص وضعیت کادر فنی تیم فوتبال استقلال تصمیم گیری خواهد کرد.

در پایان نشست هیئت مدیره باشگاه استقلال امیدوار رضایی، علی انصاری و خسرو دانشجو محل باشگاه را ترک کردند اما محمد سعید نفریه و امیررضا واعظی آشتیانی در نشستی که پنج دقیقه به طول انجامید، در خصوص شرایط جاری باشگاه استقلال به بحث و گفتگو نشستند.