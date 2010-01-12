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۲۲ دی ۱۳۸۸، ۸:۳۱

اختصاص 33 درصد اعتبار مصوبات سفر دولت به محیط زیست قزوین

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: هم اکنون مصوبه های دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان قزوین در حوزه محیط زیست در دست اجرا است که بیش از یک سوم اعتبارات آن نیز اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، امید روشن در جلسه بررسی مصوبات دور دوم سفر استانی هیئت دولت که عصر دوشنبه در استانداری قزوین برگزارشد، اظهار داشت: میزان اعتبار مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان قزوین در حوزه محیط زیست شش میلیارد و 500 میلیون ریال بوده که تا کنون دو میلیارد و 615 میلیون ریال آن از محل اعتبارات ملی اختصاص یافته است.

روشن افزود: پنج طرح زیست محیطی در دور دوم سفرهای استانی هیئت دولت به قزوین تصویب شد که شامل تجهیز و ساماندهی مناطق، مطالعه و اجرای مدیریت نوین مناطق تحت مدیریت از جمله خرید مستثنیات با تجهیز محیط بانیها، مطالعه وضعیت آلودگی آب و خاک استان به فلزات سنگین و سموم کلره، تجهیز آزمایشگاههای محیط زیست استان، مطالعه دفع پسماندهای جامد استان و اجرای پروژ های محیط زیستی استان می شود.

روشن تصریح کرد: مطالعه دفع پسماندهای جامد استان از مصوبات هیات دولت به دلیل موافقت نکردن از فهرست مصوبات حذف و اجرای آن بر عهده وزارت کشور گذاشته شده است.

در این جلسه در خصوص رفع موانع و اجری کامل مصوبات بحث و تبادل نظر شد.

 

کد مطلب 1015539

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