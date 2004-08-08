سفير سودان: آمريكا و انگليس به دليل منافعشان در دارفور اقدام به بزرگنمايي اين مسئله كردند

"حامد علي محمد التني" سفير جمهوري سودان درتهران امروز در پاسخ به سئوال"مهر" درباره واكنش دولت سودان در برابر دخالت نظامي آمريكا وانگليس به بهانه مساله دارفور گفت: همه احتمالات را دراين باره پيش بيني كرده ايم، دولت سودان به عنوان يك كشوربا حاكميت همه توانايي هاي اقتصادي، سياسي ونظامي خود را براي مقابله با دشمن متجاوز يكپارچه خواهد كرد.



وي كه روزگذشته دريك كنفرانس مطبوعاتي سخن مي گفت، ادامه داد: اگر كسي بخواهد مي تواند تجاوز به سودان را تجربه كند، در گذشته بسياري از افسران انگليسي در جريان حملات خود به سودان كشته شده اند و سودان به عنوان گورستان متجاوزان شناخته مي شود.



سفير سودان در ايران ادامه داد: فكر نمي كنيم كشورهاي بحران زده آمريكا و انگليس كه هم اكنون خود درگير بحران عراق هستند، خود را وارد مسئله ديگري كنند.

التني ادامه داد: سودان در مقابله با اشغالگران تاريخ درخشاني دارد.



وي درباره دخالت هاي قدرت هاي بزرگ در اين مسئله گفت: قدرت هاي بزرگ مانند آمريكا و انگليس به دليل منافعي كه در دارفور دارند، بدون درنظرگرفتن پيشرفتهاي دولت سودان در رابطه با حل اين بحران، اقدام به بزرگنمايي اين مسئله كرده و آن را به يكي بزرگترين بحرانها در سطح جهان مبدل ساخته اند.



التني افزود: مهلت 30 روزه شوراي امنيت سازمان ملل متحد به گواه بسياري از كارشناسان و شخصيتهاي بين المللي به هيچ عنوان براي حل بحران دارفور كافي نيست اما دولت سودان تمام تلاش خود را براي تعاون وهماهنگي بيشتر با سازمان ملل متحد در راستاي حل بحران دارفور بكار مي گيرد.

