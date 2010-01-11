به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا واعظ آشتیانی پس از نشست عصر امروز (دوشنبه) هیئت مدیره باشگاه استقلال تهران ضمن بیان مطلب فوق در جمع خبرنگاران افزود: ما عموماً دوشنبه‌ها نشست هیئت مدیره برگزار می کنیم که برنامه نشست امروز هم از چهارشنبه هفته گذشته تعیین شده بود. در این نشست موضوعات مختلف از جمله وضعیت تیم فوتبال استقلال مورد بررسی قرار گرفت و هیئت مدیره هم در خصوص بهبود وضعیت این تیم پیشنهاداتی را ارائه کرد.

وی با بیان این که در این نشست اعضای هیئت مدیره اختیارتام به مدیرعامل برای مشخص کردن وضعیت کادر فنی را داده‌اند، اظهار داشت: صبح امروز (دوشنبه) در نشستی که با آقای مرفاوی داشتیم ایشان ضمن تشکر از حمایت‌های هیئت مدیره و بنده در این مدت اعلام آمادگی کرد که در نشست امروز هیئت مدیره هر تصمیمی در خصوص ادامه فعالیت ایشان گرفته شود، می پذیرد.

مدیرعامل باشگاه استقلال در ادامه با تاکید بر این که هیئت مدیره به این جمع بندی رسید که دو هفته دیگر به مرفاوی فرصت دهد، افزود: در این مدت مرتضی محصص به عنوان مشاور فنی و مجید نامجومطلق به عنوان دستیار اول مرفاوی انتخاب شدند که امیدواریم با کمک‌های این دو عزیز کادر فنی تقویت شود. البته در این دو بازی فرصت لازم وجود دارد که مرفاوی با توجه به زحماتی که در گذشته و حال کشیده بتواند نتایج خوبی را کسب کند.

وی ضمن تایید تلویحی خبر استعفای مرفاوی از سمت سرمربیگری تیم فوتبال استقلال تاکید کرد: ایشان اعلام کردند که تابع تصمیم هیئت مدیره هستند.

واعظ آشتیانی در خصوص شعارهایی که در جریان دیدار استقلال مقابل سایپا روی سکوهای ورزشگاه عنوان می شد، اظهار داشت: این موضوع از قبل طراحی شده بود زیرا برای هر بیننده‌ای جای سئوال دارد که چرا از دقیقه دوم تماشاگران شروع به اهانت می کنند. ضمن اینکه پس از به ثمر رسیدن گل برتری سایپا این شعارها ادامه پیدا کرد. مطمئنم این قضیه هدایت شده بود و ما هم برای رسیدگی بیشتر به این اتفاق مراتب شکایت خود را به مراجع ذیصلاح ارائه کردیم.

وی در پاسخ به این سئوال که "فکر می کنید این شعارها توسط چه کسی روی سکو هدایت می شد؟"، تصریح کرد: من نیستم که باید این موضوع را مشخص کنم بلکه ما یک پازل را به مراجع ذیصلاح ارائه کردیم و آنها قطعاً با اقداماتی که انجام می دهند منشا این حرکات زشت را پیدا خواهند کرد.

مدیرعامل باشگاه استقلال در مورد اصرارش در حمایت از کادرفنی تیم فوتبال این باشگاه خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم پس از هر اتفاقی عجولانه قضاوت کنیم نتیجه لازم به دست نمی آید. مرفاوی در هفته‌های اخیر باختی نداشته و تیمش بازی خوب و جوانمردانه‌ای ارائه می دهد و تنها بدشانسی باعث ناکامی ما می شود. البته در این شرایط به هواداران حق می دهیم که منتظر نتایج خوب تیم باشند. اما استفاده کردن از عواطف پاک هواداران برای اینکه بعضی‌ها به منافع شخصی خود برسند صحیح نیست.

وی در این خصوص اضافه کرد: قطعاً در آینده مشخص خواهد شد ریشه این شعارها که علیه مدیرعامل، کادر فنی و بازیکنان مطرح شده چه بوده است. البته ما باید تلاش کنیم محیط سالم و خوبی را در اماکن عمومی از جمله ورزشگاه‌ها برای جوانان به وجود آوریم. ضمن اینکه جوان ذاتش تحریک پذیر است و نباید مسایلی ایجاد شود که به صورت غیرمنصفانه هوادار تحریک شود.

آشتیانی ابراز امیدواری کرد: طرفداران واقعی استقلال روز جمعه در ورزشگاه آزادی حضور یافته و نشان دهند چقدر تیم‌شان را دوست دارند و کسانی که در دیدار با سایپا علیه مسئولان، کادر فنی و بازیکنان این تیم شعار دادند، هوادار این تیم نیستند.

وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که از او پرسید "اگر بخواهید صادق باشید آیا شخص دیگری به جز مرفاوی هم بود تا این اندازه از وی حمایت می کردید؟"، تصریح کرد: اعتقادم این است که اگر بنا به جابجایی در کادر فنی تیم باشد ابتدا می بایست آسیب شناسی لازم در این خصوص صورت گیرد. شما قطعا بدانید رفتن مولر و کرافت و انتخاب محصص و نامجومطلق قدمی بود که یکی از چالش‌های پیش روی کادر فنی را برداریم تا مربی بتواند کار خود را به نحو بهتری انجام دهد.

مدیرعامل باشگاه استقلال با اشاره به اینکه فصل گذشته زمانی که مدیرعامل این باشگاه شد سرمربی وقت (قلعه نویی) از پنج بازی نخست تیم تنها چهار امتیاز کسب کرده بود و حق وی ایجاد تغییرات در هرم فنی استقلال بود، تاکید کرد: من سال گذشته هم به جای تغییرات از کادر فنی حمایت کردم حتی زمانی که در روزهای میانی فصل 11 امتیازی از سایر تیم‌ها پیش بودیم کاهش یافت و در روزهایی از تیم ذوب آهن 3 امتیاز هم عقب افتادیم و اگر پیروزی در مشهد و شکست ذوب آهن در اهواز نبود حتی قهرمانی را از دست می دادیم. امروز هم عقیده دارم باید از مربیان به خوبی حمایت کرد تا نتایج لازم کسب شود.

وی در خصوص اینکه این فرصت دو هفته‌ای به مرفاوی می تواند استرس وی و بازیکنان را برای نتیجه گیری بیشتر کند، ادامه داد: بحث استرس مطرح نیست. در استقلال شاهدیم بازیکنان مرفاوی را دوست دارند و به خاطر آن در زمین مسابقه با تمام توان بازی می کنند. امیدوارم فرصت به مرفاوی باعث شود کادر فنی و بازیکنان با تلاش بیشتری در مسابقات به میدان رفته و نتایج خوبی را کسب کنند.

آشتیانی در پایان در خصوص اینکه آیا در شرایط فعلی روی گزینه دیگری فکر می کنید که در صورت ناکامی کادر فنی در این دو بازی آن را به عنوان سرمربی تیم انتخاب کنید گفت: هنوز روی گزینه بعدی صحبتی نکرده‌ایم اما بعد از این دو هفته در خصوص آن بحث می کنیم البته از شما می خواهم با نگاه مثبت به این فرصت دو هفته توجه کنید تا شرایطی ایجاد شود که تیم نتایج خوبی را کسب کند.