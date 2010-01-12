تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه بیست و دوم دیماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با بیست و ششم محرم سال 1431 هجری قمری و برابر است با دوازدهم ژانویه سال 2010 میلادی.
- هفته بیستم رقابتهای فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* پوشینه بافت قزوین - ارم کیش قم، ساعت 14، سالن شهید بابایی قزوین
* علم وادب مشهد - فولاد ماهان سپاهان، ساعت 14، سالن شهید بهشتی مشهد
* فیروز صفه اصفهان - شهرآفتاب تهران، ساعت 14، سالن گل نرگس اصفهان
* پتروشیمی تبریز - هیئت فوتبال کرمان، ساعت 14، سالن پتروشیمی تبریز
* شهیدمنصوری قرچک - راه ساری، ساعت 14، سالن هفتم تیر قرچک
* صدرا شیراز - شرکت ملی حفاری ایران، ساعت 14، سالن صدرا شیراز
* گسترش فولاد تبریز - لبنیات ارژن فارس، ساعت 14، سالن شهید پورشریفی تبریز
- بیست و هفتمین دوره رقابتهای فوتبال جام ملتهای آفریقا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
گروه C:
* مصر - نیجریه
* موزامبیک - بنین
- تیم بسکتبال مهرام به عنوان نماینده ایران و قهرمان آسیا برای حضور در مسابقات بینالمللی جام شیخ راشد امارات امشب تهران را به مقصد دبی ترک میکند.
- مجمع انتخاباتی فدراسیون کبدی به ریاست حمید سجادی صبح امروز در آکادمی ملی المپیک برگزار می شود. محمدرضا مقصودلو و خلیل تجری کاندیداهای ریاست این فدراسیون هستند.
- نخستین انتخابات اعضای مجمع عمومی سازمان لیگ آماتوری و جوانان فوتبال ایران امروز با حضور مدیران باشگاههای لیگ دسته اول و دوم برگزار می شود.
- مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی ایتالیا (Italian Cup) امشب با برگزاری یک دیدار بین تیمهای رم برابر تریستاوانا پیگیری می شود.
- مرحله سوم مسابقات فوتبال (FA Cup) انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* بیرمنگام - ناتینگهام فارست
* کاونتری - پورتسموث
* دربی کانتی - میلوال
* بریستول سیتی - کاردیف
* کوئینزپارک رنجرز - شفیلدیونایتد
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