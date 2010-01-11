افزایش انزجار مردم افغانستان از نظامیان آلمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش آلمان در ماههای اخیر با کاهش شدید محبوبیت در بین مردم افغانستان روبرو بوده است.

نظرسنجیهای چند شبکه تلویزیونی نشان می دهد که طی یک سال گذشته نارضایتی مردم ساکن ولایتهای شمال افغانستان از ادامه حضور نظامیان آلمانی در این مناطق افزایش داشته است.

این نارضایتی به ویژه پس از کشتار غیرنظامیان افغان در حمله جنگنده های ناتو به دو تانکر سوخت در قندوز شدت بیشتری به خود گرفته است. بر این اساس میزان نارضایتی از نظامیان آلمانی در این ولایت نسبت به گذشته با 17 درصد رشد روبرو بوده و به 31 درصد رسیده است.

نظرسنجی که توسط دو شبکه تلویزیونیWDR وARD با همکاری شبکه های ABC آمریکا و BBC انگلیس انجام شده نشانگر کاهش 11 درصدی محبوبیت نظامیان آلمانی در بین مردم افغانستان است.

در این نظرسنجی محبوبیت کنونی آلمانها در افغانستان 63 درصد اعلام شده و این در حالی است که در سال گذشته این میزان 72 درصد بوده است. در همین حال بیشترین نارضایتی از نظامیان آلمانی در ولایتهای شمالی بوده که محل استقرار آنها است، به طوریکه در برخی از این مناطق محبوبیت نظامیان آلمانی تا 43 درصد کاهش داشته است.

خاطرنشان می شود که نظرسنجی مذکور در ماه دسامبر گذشته و با پرسش از بین هزار و 554 شهروند افغان در مناطق مختلف این کشور انجام شده و نتایج آن به تازگی منتشر شده است.