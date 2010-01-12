45 معدن در استان مرکزی متقاضی نوسازی ماشین آلات هستند

علی غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: 271 معدن در استان فعال است که نوسازی ماشین آلات این معادن در دستور کار سازمان صنایع و معادن استان است و در این زمینه تاکنون بیش از سه میلیارد تومان اعتبار کمک شده است.

وی با اشاره به اینکه ذخایر معدنی استان به بیش از یک میلیارد و 700 تن می رسد، گفت: مهمترین معادن استان شامل سرب، روی، سولفات سدیم، سنگ های ساختمانی وسنگ آهن است.

غلامی اشتغالزایی معادن استان را بیش از دو هزار نفر اعلام کرد.

وی برداشت سالانه در استان را یک میلیون تن اعلام و اضافه کرد: یکی از معادن مهم برداشت سرب و روی کشور در استان مرکزی و در منطقه عمارت اراک قرار دارد.

غلامی با بیان اینکه، یکی از معادن مهم سولفات سدیم کشور در اراک قرار دارد، ادامه داد: همچنین معدن سنگ آهن اراک با عنوان یکی از معادن 50 ساله کشور از تامین کنندگان مواد اولیه فولاد مبارکه اصفهان است.