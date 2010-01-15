31درصد دستگاههای دولتی هرمزگان از فناوری اطلاعات کم استفاده می کنند

محمد رسته در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با بیان اینکه وضعیت دستگاهها و اداراتی که از فناوری اطلاعات استفاده می کنند در حال حاضر مناسب است اما رضایتبخش نیست افزود: با کمی تلاش می توان وضعیت را بهبود داد.

وی با بیان اینکه بر اساس بررسیهایی که بر روی 40 دستگاه دولتی انجام داده ایم پیشنهاد می کنیم زمانی برای دستگاه هایی که از فناوری اطلاعات استفاده نمی کنند تعیین و اعلام کنیم تا این زمان باید از فناوری اطلاعات در جهت حذف کاغذ استفاده کنند.

وی تصریح کرد: می توان بخشی از سیستم ها را با استفاده از فناوری اطلاعات اصلاح و مردم خدمات را در منازل خود دریافت کنند و از معطلی آنها در ادارات کاست.

رسته بیان کرد: در این بررسی به هر کدام از دستگاهها نمره ای دادیم که در مجموع وضعیت رضایت بخشی نداریم که با اندکی هزینه و استفاده از نرم افزارهای موجود در بازار سیستم های اداری را ارتقاء داد.

وی اظهار داشت: شیلات، شرکت گاز، پخش فرآورده های نفتی، مدیریت درمان، شرکت برق منطقه ای، دانشگاه علوم پزشکی و استانداری از جمله دستگاههایی هستند که در این بررسی بیشترین استفاده را از سیستم فناوری اطلاعات دارند.

به گفته وی، اداره تعاون، بانکها، مسکن و شهرسازی نیز برخی از اداراتی اند که کمترین استفاده را از این فناوری روز دارند.

رسته ادامه داد: باید استفاده از کاغذ در نظام اداری استان حذف می شد این در حالی است که در ادارات استان تا 80 درصد از کاغذ استفاده می کنند که با مقدار کمی هزینه این امر درست می شد.

وی در پایان با بیان اینکه 61 درصد ادارات از فناوری اطلاعات استفاده می کنند ابراز کرد: 31 درصد دستگاه ها گفتند که به دلیل نداشتن اعتبار از این سیستم استفاده نمی کنند که قابل قبول نیست و این دستگاهها می توانند با کمی صرفه جویی اعتبار لازم را تهیه کنند و متاسفانه مشکل این است که در ادارات هرمزگان در این رابطه فرهنگ سازی نشده است.