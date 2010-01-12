بحران کمبود نقدینگی در سازمان تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، بر مبنای قانون تامین اجتماعی ماموریت این سازمان پوشش کارگران حقوق بگیر و صاحبان حرف و مشاغل آزاد است و این سازمان هم اکنون 30 میلیون نفر را در سراسر کشور تحت پوشش بیمه ای خود دارد و 30 درصد از حقوق هر کارگر به عنوان حق بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می شود.

با این حال محمد اشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر از وضعیت نامطلوب نقدینگی سازمان تامین اجتماعی خبر می دهد و معتقد است که در آستانه 55 سالگی این سازمان به دلیل برقراری تعهدات بلند مدت در دو دوره 30 ساله از نظر منابع درآمدی و هزینه های مصرفی به نقطه سر به سری رسیده است و شاید هم از این نقطه گذشته باشد.

این اظهارات در حالی از سوی این مقام مسئول سازمان تامین اجتماعی مطرح می شود که شرکت سرمایه گذاری شستا متعلق به این سازمان با بیش از هشت هزار میلیارد تومان سرمایه از بزرگترین شرکتهای سرمایه گذاری کشور به شمار می رود.

یکی از ایرادات بزرگ سازمان تامین اجتماعی این است که پایه و اساس اطلاعات و آمار واقعی این سازمان به صورت کامل و دقیق طراحی نشده است

اشرفی

دبیر شورای عالی تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: یکی از ایرادات بزرگ سازمان تامین اجتماعی که به مدیریتهای پیشین بر می گردد این است که پایه و اساس اطلاعات و آمار واقعی این سازمان به صورت کامل و دقیق طراحی نشده است و این سازمان فاقد اطلاعات زیر بنایی برای تحلیل شرایط مالی آن است و همین امر باعث شده تا قضاوتها در مورد این سازمان همیشه بر اساس احتمالات انجام شود. لذا گمانه زنی در مورد سازمان و نحوه مدیریت حاکم بر این سازمان بسیار است.

اشرفی به وضعیت نامطلوب نقدینگی سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: امروز سازمان تامین اجتماعی از لحاظ نقدینگی و منابع در نقطه خوبی قرار ندارد و باید گفت گرچه سازمان تامین اجتماعی از لحاظ سرمایه و ثروت و دارایی وضعیت مناسبی دارد اما امروز همین سازمان به تبع وضعیت اقتصادی کشور با مشکل نقدینگی مواجه شده است.

این مقام ارشد در سازمان تامین اجتماعی گفت: حتی اگر کشور در شرایط شکوفایی و رشد اقتصادی بود شاید سازمان تامین اجتماعی تا 10 سال دیگر هم نقطه سر به سری نمی رسید و هزینه های مالی آن بر درآمدهایش پیشی می گرفت. متاسفانه مجلس شورای اسلامی در گذشته باری را بر این سازمان تحمیل کرد که در نتیجه آن 2500 میلیارد تومان سهامی که هنوز نقد نشده بود به عنوان منبع تامین مالی پروژه همسان سازی حقوق مستمری بگیران به این سازمان تعلق گرفت. اما در اوایل سال به دلیل فشار جامعه هدف که به دنبال همسان سازی بودند مدیریت ریسک کرد و از منابعی جهت تامین منابع همسان سازی استفاده کرد و این اقدام وضعیت نقدینگی سازمان را از تعادل خارج کرد.

دبیر شورای عالی تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: امروز سازمان به سمت تحولات اساسی حرکت می کند و مشکل اصلی ما این است که برخی از مسئولین کشور تصورشان این است که سازمان تامین اجتماعی سازمانی بسیار غنی و ثروتمند است و انتظار دارند که جامعه تحت پوشش آن رضایت کامل را از خدمات داشته باشند اما اگر از نزدیک مسائل و مشکلات سازمان را مشاهده کنند به طور حتم تصورشان نسبت به سازمان تغییر خواهد کرد.