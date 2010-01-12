لغو جایزه بنیاد موقوفات افشار در سال جاری

مدیرعامل بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور نیافتن برت فراگنر برنده اتریشی این جایزه ایرانی در کشورمان برای دریافت آن، گفت: قطعاً این جایزه امسال برگزار نمی‌شود و به سال آینده موکول شده است.

برای نخستین بار است که جایزه مذکور با یکسال تاخیر برپا می‌شود. این جایزه تنها با حضور برنده آن در ایران برگزار خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که "با توجه به عدم حضور برنده جایزه در ایران آیا این جایزه دوسالانه خواهد شد یا خیر؟" افزود: تصمیمی در این باره گرفته نشده و فکر نمی‌کنم برگزاری این دوره از جایزه در سال آینده، لطمه‌ای به دوره بعدی جایزه در همان سال بزند.

محمدتقی جنیدی در عین حال گفت: هنوز فردی نامزد دریافت جایزه سال بعد نشده است.

در دوره اخیر جایزه بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، برت فراگنر ایرانشناس و اسلام‌شناس اتریشی به دلیل "خدمات ارزنده‌ به تاریخ و فرهنگ ایران" برگزیده شد. پیشتر قرار بود این جایزه با حضور فراگنر و حدود 500 چهره فرهنگی از ایران و دیگر کشورها برگزار شود که به دلیل کسالت فراگنر لغو شد.

اهدای جایزه‌ای با عنوان "جایزه تاریخی و ادبی دکتر محمود افشار برای زبان فارسی و وحدت ملی ایران" به شخصی که دارای آثار شعری یا نثری برجسته یا تحقیقات ارزشمند باشد و کاملاً با مقاصد واقف مطابقت داشته باشد، تعلق می گیرد که این کار از سال 68 آغاز شده و تا به حال به دانشمندان ایرانی و خارجی مانند نذیر احمد (هند)، غلامحسین یوسفی (ایران)، امین عبدالمجید بدوی (مصر)، محمد دبیرسیاقی (ایران)، ظهورالدین احمد (پاکستان)، جان هون‌نین (چین)، کمال عینی (تاجیکستان)، نجیب مایل هروی (افغانستان)، شارل هانری دوفوشه‌کور (فرانسه)، هانس دوبرین (هلند) و منوچهر ستوده (ایران) اعطا شده است.