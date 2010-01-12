عذرخواهی رسمی گوگل از نویسندگان چینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، نامه رسمی عذرخواهی گوگل توسط "اریک هارتمن" مسئول بخش آسیا و استرالیای این شرکت امضاء و در سایت انجمن نویسندگان چین منتشر شده است.
بر اساس گزارش انجمن کپیرایت آثار منتشرشده چین، دهها هزار کتاب از صدها نویسنده چینی در برنامه "کتاب گوگل" و به شیوه اسکن شده در دسترس عموم قرار داده شده بود.
گفته میشود بیش از 17 هزار اثر از نویسندگان چینی بدون اجازه و پرداخت حقوق آنان در بخش کتاب گوگل قرار گرفته است.
پیشتر هم تعدادی از نویسندگان و ناشران آمریکایی، فرانسوی، آلمانی و برخی دیگر از کشورها نارضایتی خود را از انتشار آثارشان در سایت گوگل اعلام کرده بودند.
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