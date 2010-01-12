به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام سیدجلال رضوی صبح سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت توجه به کتابخانه ویژه مبلغان گفت: طراحیهای ابتدایی این کتابخانه آماده شده است و به زودی طراحی خواهد شد.
وی تصریح کرد: این کتابخانه در اداره کل اعزام مبلغ و امور دینی سازمان اوقاف راهاندازی شده و مورد استقبال مبلغان قرار خواهد گرفت.
مدیرکل اعزام مبلغ و امور دینی سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: در این کتابخانه مجموعه کتابهای ویژه تبلیغ همچنین بیش از دو هزار مقاله برتر در خصوص موضوعات مختلف علمی، فرهنگی و دینی وجود دارد.
رضوی بیان داشت: این مقالهها مربوط به مبلغان سازمان بوده که در ایام تبلیغی ماه محرم، رمضان و ایام فاطمیه تهیه شده است.
وی گفت: این آثار میتواند به عنوان منبع مناسب در اختیار مبلغان قرار گیرد تا از تجربیات یکدیگر استفاده کنند و تبلیغ به صورت کاربردی اجرا شود.
مدیرکل اعزام مبلغ و امور دینی سازمان اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: با اجرای این طرح میتوان گامی موثر در گسترش کاربردیتر شدن تبلیغ برداشت.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل اعزام مبلغ و امور دینی سازمان اوقاف و امور خیریه از راهاندازی نخستین کتابخانه تخصصی تبلیغ به همت اداره کل امور دینی و اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام سیدجلال رضوی صبح سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت توجه به کتابخانه ویژه مبلغان گفت: طراحیهای ابتدایی این کتابخانه آماده شده است و به زودی طراحی خواهد شد.
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