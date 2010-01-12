هواداران پیروزی در میان هواداران شاهین گم می شوند

محمد دوانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: حضور علاقه مندان به شاهین در هفته آینده در حدی پیش بینی خواهد شد که هواداران پیروزی تهران به چشم نیایند.
وی اظهار داشت: همگان به یاد دارند در بازی شاهین با استقلال تهران در سال 83 ورزشگاه تماماً هوادار شاهین بود و عده قلیلی استقلالی در ورزشگاه حضور داشتند.
رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر با بیان اینکه 10 درصد سکوها در اختیار تیم مهمان قرار خواهد گرفت، افزود: تصمیم گیری جهت افزایش سکوی تیم مهمان در ورزشگاه بر اساس تصمیم گیری شورای تأمین شهرستان صورت خواهد گرفت.
دوانی اظهار داشت: تصمیم اتخاذ شده بعد از جلسه شورای تامین در چهارشنبه یا پنجشنبه هفته جاری در اختیار رسانه های قرار خواهد گرفت.
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