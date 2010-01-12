  1. استانها
  2. بوشهر
۲۲ دی ۱۳۸۸، ۲۰:۰۰

دوانی در گفتگو با مهر:

هواداران پیروزی در میان هواداران شاهین گم می شوند

هواداران پیروزی در میان هواداران شاهین گم می شوند

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر گفت: حضور گسترده مردم بوشهر و هواداران شاهین پارس جنوبی در بازی هفته آینده شاهین و پیروزی در بوشهر باعث خواهد شد هواداران پیروزی تهران در خیل عظیم هواداران شاهین گم شوند.

محمد دوانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: حضور علاقه مندان به شاهین در هفته آینده در حدی پیش بینی خواهد شد که هواداران پیروزی تهران به چشم نیایند.

وی اظهار داشت: همگان به یاد دارند در بازی شاهین با استقلال تهران در سال 83 ورزشگاه تماماً هوادار شاهین بود و عده قلیلی استقلالی در ورزشگاه حضور داشتند.

رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر با بیان اینکه 10 درصد سکوها در اختیار تیم مهمان  قرار خواهد گرفت، افزود: تصمیم گیری جهت افزایش سکوی تیم مهمان در ورزشگاه بر اساس تصمیم گیری شورای تأمین شهرستان صورت خواهد گرفت.

دوانی اظهار داشت: تصمیم اتخاذ شده بعد از جلسه شورای تامین در چهارشنبه یا پنجشنبه هفته جاری در اختیار رسانه های قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 1015676

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها