به گزارش خبرنگار مهر در قم، آيت الله جوادي آملي كه به مناسبت هفدهم مرداد ماه روز خبرنگار در جمع خبرنگاران سخن ميگفت، تصريح كرد: اگر خبرنگار به خبرسازي و خبر فروشي باندي و جناحي عادت كند، چشم و گوش او از حقايق بسته ميشود و كه اين سمي مهلك است.
آيت الله جوادي آملي گفت: خبرنگار بايد با تهذيب و تزكيه نفس و نيز تحقيق از منابع خبري، اطلاعات واقعي را به اطلاع مردم برساند.
استاد حوزه علميه قم، خريد و فروش خبر و خبرنگار را خطري جدي در جريان اطلاع رساني جوامع غربي و رسانههاي صهيونيستي دانست و گفت : به رغم آن كه امپرياليسم خبري با برتري فناوري خود حقايق را وارونه جلوه ميدهد، فطرت انساني جهانيان پذيراي آن نيست.
وي در پايان افزود: به همين علت است كه دروغ پراكنيهاي آمريكا و غرب را درباره عراق كسي باور نكرد و بوش مفتضح شد.
آيت الله جوادي آملي نسبت به عواقب قرارگرفتن خبرنگاران در دسته بنديهاي جناحي و باندي هشدار داد.
کد مطلب 101568
نظر شما