حمایت مالی دانشگاه آزاد از راه ‌اندازی دانشگاه مجازی جهان اسلام

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله جاسبی در نخستین نشست هیئت امنای دانشگاه مجازی اتحادیه دانشگاههای جهان اسلام (FUIW)، گفت: انتظار ما این است که اعضای هیئت امنا با ارائه راهکارهای مناسب به تأسیس کامل این دانشگاه سرعت بخشیده تا بتوان از این طریق خدمات آموزشی قابل توجهی به نسل جوان و دانشجویان عضو اتحادیه ارائه دهیم.

رئیس شورای اجرایی اتحادیه دانشگاههای جهان اسلام افزود: پروژه تأسیس دانشگاه مجازی در سال 2002 در اجلاس شورای اجرایی FUIW در عربستان مطرح و در سال 2004 در هشتمین اجلاس در شارجه به تصویب رسید و دفتر آن در سال 2005 در دوبی افتتاح شد.

وی یادآور شد: در چهاردهمین اجلاس شورای اجرایی اتحادیه دانشگاههای جهان اسلام در ریاض، مراحل اجرایی و دستورالعمل های این پروژه در دستور کار قرار گرفت و به تصویب نهایی رسید.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر اینکه منابع مالی و آموزشی دانشگاه مجازی باید به سرعت مشخص شود، گفت: پیگیری حق عضویت ها و کمک های موسسات خیریه و سازمان های بین‌المللی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی همانند پنج سال گذشته حمایت خود را از تأسیس دانشگاه مجازی اعلام می کند، گفت: از آنجایی که این دانشگاه به همه اعضای اتحادیه دانشگاههای جهان اسلام (FUIW) تعلق دارد انتظار ما این است که دانشگاههای عضو نیز از کمک های مالی و آموزشی استقبال کنند.

نشست هیئت امنای دانشگاه مجازی اتحادیه دانشگاههای جهان اسلام (FUIW) با حضور مدیرکل دبیرخانه اتحادیه دانشگاههای جهان اسلام و نمایندگانی از دانشگاه القدس فلسطین، دانشگاه بین‌المللی مالزی، دانشگاه اوگاندا، دانشگاه سنگال، نماینده بانک توسعه اسلامی عربستان، نماینده سازمان بین‌المللی خیریه اسلامی در کویت و مدیر پروژه دانشگاه مجازی در امارات برگزار شد.