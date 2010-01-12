مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: با توجه به تغییر نظام یارانه حوزه نشر که سابقاً معطوف به حمایت و تحویل کاغذ و سهمیه ناشران می‌شد، آئین‌نامه جایگزین آن با هدف تعیین نحوه جدید پرداخت این یارانه‌ به ما ابلاغ شد.

به گفته قبادی این سند با عنوان "آئین‌نامه اطلاع‌رسانی و تبلیغات کتاب در رسانه‌ها" در تاریخ 18 آبان ماه 1388 به معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد ابلاغ شده است.

وی با اشاره به مفاد یکی از تبصره ماده 5 این آئین‌نامه، افزود: صدا و سیما و شهرداری‌های کشور موظف شده‌اند در ایجاد فضای عمومی مناسب برای تبلیغ کتاب همکاری لازم را با وزارت ارشاد به عمل بیاورند.

به گفته این مقام مسئول در وزارت ارشاد ماده مذکور عمدتاً ناظر بر بحث اطلاع‌رسانی برای کتاب است و برای تبلیغات تبصره جداگانه‌ای تدوین شده است.

قبادی در عین حال از همکاری جدی و استقبال صدا و سیما به صورت پیشاپیش از این طرح خبر داد و گفت: رسانه ملی پیشتر در این زمینه منشور کتاب را که ارائه‌دهنده راهکارهایی در خصوص معرفی و اطلاع‌رسانی کتاب است، تدوین کرده و حمایت خوبی از این موضوع داشته است.

مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزیر ارشاد اضافه کرد: با توجه به فراهم شدن این امکان و به وجود آمدن فضایی مناسب، معاونت فرهنگی وزارت ارشاد نیز در صدد اجراء تبصره ماده 5 آئین‌نامه مذکور شد.

وی همچنین از تشکل دو کارگروه برای پیگیری روند اجراء این آئین‌نامه خبر داد و گفت: یکی از کارگروه‌ها بحث اطلاع‌رسانی کتاب به معنی عام و غیر تجاری و دیگر کارگروه نیز بحث معرفی کتاب و تبلیغ آن را مد نظر قرار داده‌اند.

قبادی رویکرد این آئین‌نامه را حمایتی دانست و گفت: ما از همه ظرفیت رسانه‌ها برای این موضوع استفاده می‌کنیم و از نظرات چه موافق و چه مخالف از سوی هر یکی از اهالی فرهنگ در این باره استقبال می‌کنیم.