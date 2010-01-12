سفر اردوغان به مسکو/روسیه و ترکیه در مسیر تبدیل شدن به شرکای راهبردی

به گزارش خبرگزاری مهر، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه فردا (چهارشنبه) به همراه پنج نفر از وزیران کابینه خود به روسیه می رود.

هر چند این سفر یک سفر کاری است، اما بدون شک این دیدار تاثیر بسیار زیادی در روابط دو کشور خواهد داشت. زیرا علاوه بر دولتمردان ترکیه، تعدادی از بازرگانان این کشور نیز به همراه اردوغان به مسکو می روند و اردوغان در دیدار با "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه راه های افزایش مبادلات تجاری و همکاری های راهبردی را بررسی می کند.

حریت می نویسد : هر چند موضوع انرژی یکی از مهمترین محورهای مذاکرات دو طرف خواهد بود، اما اردوغان و پوتین درباره شکل دهی یک کارگروه استراتژیک در سطح عالی نیز مذاکره می کنند.

این کار گروه در سطح نخست وزیران دو کشور بوده و وزیران دیگر کابینه نیز می توانند در آن حضور داشته باشند.

در همین رابطه یک مقام ترک به حریت گفت : ترکیه و روسیه بازیگران مهمی هستند و شریکان استراتژیکی نیز برای هم به شمار می روند. روسیه می خواهد تا انرژی خود را از یک مسیر بسیار امن به مناطق دیگر جهان صادر کند و این در حالی است که ترکیه می خواهد نقش خود را به عنوان یک مسیر انتقال انرژی در جهان افزایش دهد؛ این یک همکاری برد-برد است.

بر اساس این گزارش، اردوغان پس از دیدار با پوتین و پیش از دیدار "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه، با 300 نفر از صاحبان مشاغل ترک که در روسیه حضور دارند دیدار می کند. هر چند روسیه برای کالاهای ترک بازار خوبی محسوب می شود اما روابط تجاری پس از جنگ گرجستان در سال 2008 با کاهش سطح مبادلات روبرو شد، اما احتمال می رود با این سفر سطح مبادلات تجاری دو کشور بار دیگر افزایش یابد.