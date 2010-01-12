بزرگترین طرح سیمانی کشور در خوزستان به بهره برداری می رسد

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی شرکت سیمان خوزستان، مرتضی لطفی مدیر عامل شرکت سیمان خوزستان با اعلام این مطلب گفت: طرح توسعه کارخانه سیمان خوزستان با ظرفیت تولید روزانه پنج هزارو 500 تن سیمان، فردا چهارشنبه با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیران صنایع و رفاه به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به سرمایه گذاری یک هزارو 100 میلیارد ریالی و 39.6 میلیون یورویی اجرای طرح توسعه کارخانه سیمان خوزستان اظهار داشت: با بهره برداری از طرح توسعه سیمان خوزستان مجموع ظرفیت تولید کلینگر در خط یک سه هزار تن در روز و در خط 2 نیز پنج هزارو 500 تن خواهد بود که این کارخانه را با تولید سالانه سه میلیون و 500 هزار تن سیمان در جایگاه سه کارخانه بزرگ تولید سیمان کشور قرارداده است.

مدیر عامل شرکت سیمان خوزستان با اشاره به اشتغالزایی این طرح عظیم صنعتی تصریح کرد: عملیات اجرایی این طرح در اردیبهشت 1384 آغاز و با حدود 750 هزار نفر کار که بیش از 97 درصد آنرا متخصصان داخلی و نیروهای بومی تشکیل داده اند، محقق شده است.

وی مهمترین مزایای احداث این مجموعه بزرگ سیمانی کشور را نزدیکی به بندر امام خمینی و آبهای خلیج فارس، دارا بودن تنها پایانه صادراتی در کشور، مرز مشترک با عراق و کمک به طرح های عمرانی استان خوزستان بخصوص سدها و پروژه های صنایع نفت و پتروشیمی اعلام کرد.

کارخانه سیمان خوزستان در زمینی به مساحت یکصد و 14 هکتار در 120 کیلومتری استان خوزستان احداث شده است.