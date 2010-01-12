مورینیو به دلیل دشنام به خبرنگار در آستانه محرومیت قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در جریان دیدار تیم های اینتر و آتالانتا در دسامبر که به تساوی یک بر یک دو تیم انجامید، مورینیو به آندره راماتزوتی، خبرنگار کوریره دلو اسپرت، بی احترامی کرد.

راماتزوتی پس از پایان دیدار در جایگاه ویژه مصاحبه ایستاده بود و به گفتگوی شبکه تلویزیونی اینتر با بازیکنان گوش می داد که مورینیو چندین بار از او خواست که پا را فراتر از منطقه ویژه نگذارد در حالی که خبرنگار مذکور این کار را نکرده بود. سرمربی اینتر سپس به راماتزوتی فحاشی کرد.

کوریره و چندین روزنامه ایتالیایی دیگر پس از این اتفاق ، مورینیو را در نشست مطبوعاتی بعدی بایکوت خبری کردند. مورینیو متهم است که به آندره راماتزوتی دشنام داده و دستان او را گرفته است.