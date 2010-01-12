بروجردی در گفتگو با مهر: تلاش برای وحدت وظیفه نخبگان دوجناح است/ تنش به نفع بیگانگان است

علاء الدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر پرهیز از اختلافات بیهوده داخلی و تذکر به هر دو جناح برای پرهیز از این موضوع، اظهارداشت: ما در راه تحقق چشم انداز 20 ساله توسعه کشور هستیم و از سویی باتوجه به ارائه برنامه پنجم توسط دولت به مجلس در آستانه تصویب برنامه ای برای پنج سال آینده کشور قرار داریم.

وی افزود: همچنین مجلس در آستانه دریافت و تصویب بودجه سال 89 قرار دارد و رهبر معظم انقلاب هم دهه چهارم را در آغاز سال به عنوان دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری کردند که همه اینها نشان می دهد بار سنگینی از مسئولیت بر دوش ملت و همه مسئولان است .

بروجردی تصریح کرد: باتوجه به تذکر به جایی که رهبر معظم انقلاب فرمودند به نظر می رسد این توطئه ای است از سوی دشمن که ما را با درگیر کردن به مسائل بیهوده داخلی از راه تحقق اهداف و برنامه های توسعه ای مهم جمهوری اسلامی ایران باز دارد.

وی با اشاره به بخشی از گزارش کمیته ویژه مجلس در بررسی وضعیت بازداشتگاه ها، تصریح کرد: همانطور که اشاره شد اگر عوامل تحریک کننده نبودند ، شاهد این ناهنجاری های اجتماعی نمی بودیم.

این نماینده مجلس راه برون رفت از شرایط فعلی و نیل به اتحاد و همدلی در جامعه به خصوص از سوی گروه های سیاسی را ایفای نفش مثبت آنان در راه وحدت خواند.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه نخبگان و چهره های شاخص سیاسی که تاکنون نقش مثبتی ایفا نکرده اند یا نقش منفی ایفا کرده اند، کمک به آرامش جامعه برای نیل به اهداف و رسیدن به توسعه است، گفت: آنها باید نقش خودشان را در جهت وحدت و اتحاد ملی تغییر دهند و به گسترش این فضا در جامعه کمک کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: طبیعی است که هیچ کسی از ناآرامی سود نخواهد برد و هرگونه ناآرامی در کشور به نفع بیگانگان است.