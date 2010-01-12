ماجرای 6 فروند هواپیمای ترک که به انبار منتقل شدند!

به گزارش خبرنگار مهر، سال 1380 همزمان با دوران وزارت احمد خرم ( وزیر اسبق راه و ترابری )، ایران 6 فروند هواپیمای دست دوم ایرباس 200-300 از کشور ترکیه خریداری کرد که بعدها به دلیل زمین گیر شدن این هواپیماها، وی به همراه مدیرعامل وقت شرکت هواپیمایی هما تحت فشار سنگین توسط کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گرفتند.

ماجرا از این قرار بود که باوجود مخالفت کارشناسان ذی ربط، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در سال 80 شش فروند هواپیمای دست دوم ایرباس 200-300 از کشور ترکیه ( با هزینه کل 118 میلیون و587 هزار و 394 دلار ) خریداری کرد.

این در حالی بود که بعدها پس از ورود شش فروند هواپیمای خریداری شده از ترکیه به ایران و عدم توجه به توصیه های کارشناسان ذی ربط، این هواپیماها زمین گیر و به انبار منتقل شدند تا اینکه گزارش تحقیق و تفحص مجلس ششم از بخش هوایی نیز به این موضوع پرداخت.

در این گزارش آمده بود: با وجود هشدار مدیر مهندسی نیرو(موتور) مبنی بر وجود اشکالات اساسی در طراحی موتور شش فروند هواپیمای دست دوم خریداری شده از ترکیه و اینکه تعداد معدودی هواپیما در دنیا مجهز به این نوع موتورها هستند و تولید موتورهای مذکور به دلیل قابلیتهای ضعیف خود به عنوان یک پروژه شکست خورده از طرف کارخانه جنرال الکتریک متوقف شده وهمچنین محدودیت مراکز تعمیراتی این گونه موتورها که به کشورهای ترکیه ، هلند ، آمریکا و اسرائیل ختم می شود، دیری نمی پاید موتورهای این هواپیماها به دلیل سوختن و کنده شدن (تیغه های توربین) از کار افتاده و هواپیماها یکی پس از دیگری زمین گیرشوند.

در ادامه این گزارش آمده بود: یکی از شرکتهای معتبر اروپایی در پاسخ به استعلام یکی از شرکتهای هواپیمایی خصوصی ایرانی آنها را از خرید هواپیماهای مذکور منصرف می کند. مدیران شرکت هواپیمایی ترکیش ایر در مصاحبه های خود به هزینه های بالای تعمیر ، نگهداری وسوخت این هواپیماها اذعان کرده و خرید این هواپیماها از سوی ایران را نجات شرکت شان از ورشکستگی اعلام کردند، در شرایطی که هواپیماهای بهتری برای فروش موجود بود.

در بخش دیگری از گزارش تحقیق و تفحص مجلس ششم از بخش هوایی تصریح شده بود: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بابت کل هزینه خرید این شش فروند هواپیما ، سه موتور یدکی ، یک دستگاه موتور کمکی و خرید قطعات جمعا 118 میلیون و587 هزار و 394 دلار پرداخت کرد و بابت هزینه های جانبی شامل حق ماموریت ، کارکنان قسمت های مختلف ( حدود 5700 نفر در روز ) جمعا یک میلیون و 104 هزار و 916 دلار پرداخت می شود.

حال پس از گذشت سالها از ماجرای خرید شش فروند هواپیمای دست دوم ایرباس 200-300 از کشور ترکیه، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از سرنوشت نهایی این هواپیماها سخن گفت.

فرهاد پرورش در گفتگو با مهر اعلام کرد: در حال حاضر 5 فروند هواپیمای هما که سالها قبل از ترکیه خریداری شده بودند زمین گیر هستند به نحوی که هیچ پروازی با آنها انجام نمی‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها یک فروند از آن هواپیماها در حال پرواز است، از ورود یک فروند دیگر از این هواپیماها به ناوگان هوایی کشور پس از سالها ( و انجام هزینه های بسیار برای تعمیرات آن ) درآینده خبر داد.