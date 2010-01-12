طرح 2 میلیارد دلاری مترو به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، شورای نگهبان برداشت 2 میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی برای تخصیص یک میلیارد و 700 میلیون دلار برای مترو تهران و 300 میلیون دلار برای تسریع در روند تکمیل پروژه مترو سایر شهرهای بزرگ کشور را مغایر با اصل 75 قانون اساسی خوانده بود و بر عدم تعیین منبع درآمدی آن ایراد گرفته بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع نظرات مخالف و موافق این مصوبه و نظر کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان طرح این مصوبه بار دیگر بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند که به این ترتیب مصوبه مذکور به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.

از بین 196 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس 143 رای موافق، 33 رای مخالف و 8 رای ممتنع به این مصوبه داده شد.