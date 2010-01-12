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۲۲ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۴۸

ترور استاد دانشگاه تهران /

دکتر علیمحمدی چهره‌ای علمی و غیرسیاسی بود/ دانشگاه پیگیری می‌کند

دکتر علیمحمدی چهره‌ای علمی و غیرسیاسی بود/ دانشگاه پیگیری می‌کند

رئیس پردیس علوم دانشگاه تهران گفت: استاد مسعود علی محمدی که صبح امروز سه شنبه در اثر انفجار بمب کشته شد استاد تمام دانشگاه و یک چهره شاخص جهانی بوده اما چهره ای سیاسی نبوده است.

دکتر علی مقاری با اشاره به شهرت جهانی این استاد افزود: استاد علی محمدی از اساتید بنام فیزیک ایران بود و چندین کتاب نیز از او منتشر شده بود.

وی در ادامه گفت: این استاد برجسته چهره سیاسی نبود و در زمینه سیاست فعالیتی نداشت.

رئیس پردیس علوم دانشگاه تهران به مهر گفت: انفجار بمب در مقابل منزل یک استاد دانشگاه اتفاق ساده ای نیست و این حادثه علاوه بر پیگیری نیروهای امنیتی و قضایی از سوی دانشگاه نیز پیگیری خواهد شد.

به گزارش مهر، استاد مسعود علیمحمدی صبح امروز سه شنبه در خیابان شریعتی تهران در اثر بمبگذاری در یک خودرو کشته شد.

کد مطلب 1015802

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