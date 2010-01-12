دکتر علی مقاری با اشاره به شهرت جهانی این استاد افزود: استاد علی محمدی از اساتید بنام فیزیک ایران بود و چندین کتاب نیز از او منتشر شده بود.
وی در ادامه گفت: این استاد برجسته چهره سیاسی نبود و در زمینه سیاست فعالیتی نداشت.
رئیس پردیس علوم دانشگاه تهران به مهر گفت: انفجار بمب در مقابل منزل یک استاد دانشگاه اتفاق ساده ای نیست و این حادثه علاوه بر پیگیری نیروهای امنیتی و قضایی از سوی دانشگاه نیز پیگیری خواهد شد.
به گزارش مهر، استاد مسعود علیمحمدی صبح امروز سه شنبه در خیابان شریعتی تهران در اثر بمبگذاری در یک خودرو کشته شد.
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