آرایش ائتلافهای مهم انتخابات عراق/ رقابت تنگاتنگ برای جلب آرای مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، در نهایت پس از تصویب جنجالی قانون انتخابات در عراق در سال 2009، جریانهای عراقی با آغاز تشکیل ائتلافهای خود درصدد پیروزی در انتخابات پارلمانی 2010 بر آمده اند.

در این گزارش به معرفی ائتلافهای اصلی انتخاباتی در عراق برای حضور در انتخابات پارلمانی هفتم مارس (16 اسفند) پرداخته می شود.

ائتلاف دولت قانون

"نوری المالکی" نخست وزیر عراق با تشکیل ائتلافی گسترده و فراگیر علاوه بر حزب الدعوه، گروه های دیگری همچون رهبران عشایر سنی، کُردهای شیعه، طیف مسیحیان عراق و جریانهای مستقل را گرد هم آورده است.

البته ریشه این ائتلاف را می توان همان شیعیان حزب الدعوه دانست.

ائتلاف دولت قانون شرکت در انتخابات پارلمانی را بر اساس برنامه ای به دور از طایفه گرایی در نظر گرفته و امیدوار است با بهبود اوضاع امنیتی بر جایگاه خود میان ملت عراق بیفزاید.

البته سلسله انفجارهای خونین بغداد در منطقه الخضراء که ادارات دولتی را هدف قرار دارد، تا حدودی مواضع این ائتلاف را تضعیف کرد.

خاطر نشان می شود، ائتلاف دولت قانون برنده اصلی آخرین انتخابات برگزار شده در عراق (انتخابات شوراهای استانی) بود، که در ژانویه 2009 برگزار شد. دولت قانون در این انتخابات با استفاده از عوامل بهبود اوضاع امنیتی، تامین خدمات و تشکیل دولت مرکزی قوی پیروز شد.

ائتلاف ملی عراق

ائتلاف ملی عراق در واقع در برگیرنده بزرگترین حزب شیعی عراق (مجلس اعلای اسلامی عراق به ریاست عمار حکیم) است. همچنین جریان "مقتدی صدر"، حزب الفضیله و شخصیتهای همچون "احمد چلبی" و برخی دیگر از رهبران اهل سنت عراق عضو ائتلاف ملی عراق هستند، ائتلافی که ریاست آن بر عهده شخصیت کارکشته عرصه سیاست عراق، "ابراهیم الجعفری" است.

مجلس اعلای اسلامی عراق و گروههای همپیمان در انتخابات پارلمانی گذشته در قالب ائتلاف عراق یکپارچه اکثریت کرسی ها را به دست آورده بود.



تحلیلگران ائتلاف ملی عراق را اصلی ترین رقیب ائتلاف مالکی (ائتلاف دولت قانون) می دانند.

مجلس اعلای اسلامی عراق و جریان صدر امیدوارند در انتخابات پارلمانی مارس 2010، آرایی را که در انتخابات شورای استانی گذشته برای مالکی جمع آوری کردند، این بار از آن خود کنند.

این در حالی است که همچنان احتمال پیوستن ائتلاف ملی عراق به ائتلاف دولت قانون و شرکت یکپارچه آنها در یک ائتلاف و جبهه مشترک وجود دارد.

جریانهای کُرد

در مسئله کُردهای عراق، در واقع دو حزب اصلی بر منطقه کردستان، سیطره ای نسبتا کامل دارند. جریان نخست "حزب دموکرات کردستان" به ریاست "مسعود بارزانی" رئیس منطقه کردستان و جریان دوم "اتحادیه میهنی کردستان" به ریاست "جلال طالبانی"رئیس جمهوری عراق است.

هر دو حزب بر افکار ملی گرایانه تاکید داشته و از طرفی روابط محکم و با ثباتی با غرب دارند.

این در حالی است که سیطره این دو حزب اصلی بر منطقه کردستان، پس از تشکیل "جریان تغییر" که خواستار اصلاحات گسترده در این منطقه است، تا حدودی تضعیف شده است.

جریان تغییر در انتخابات پارلمانی کردستان نتایج رضایت بخشی به دست آورد و در انتخابات پارلمانی عراق در ماه مارس به صورت مستقل شرکت خواهد کرد.

شیوخ عشایر

رهبران عشایر عراق نقش قابل توجهی در انتخابات عراق دارند، چه آنکه بسیاری از احزاب درصدد به دست آوردن موافقت و رضایت آنها برای حضور در ائتلافهایشان هستند.

برخی از رهبران عشایر اهل سنت در سالهای اخیر به علت نبرد با القاعده، چهره شده اند که تاثیر بسزایی بر جلب آرای این مناطق خواهند داشت.

از سوی دیگر، با وجود اینکه برخی از رهبران عشایر به طور جدی وارد عرصه سیاست شده اند، اما تاکنون جبهه ای یکپارچه تشکیل نداده اند و پیوستن به ائتلافهای مختلف را ترجیح می دهند.

جبهه توافق عراق

از سال 2005 (برگزاری نخستین دور انتخابات پارلمانی) تاکنون جبهه توافق عراق، شاهد جدایی و انشقاق بسیاری از ارکان خود بوده است. جبهه ای که زمانی اصلی ترین ائتلاف اهل سنت در عراق به شمار می رفت.

این جبهه به ریاست "ایاد السامرایی" (رئیس فعلی پارلمان عراق) علاوه بر "حزب اسلامی عراق"، تنی چند از رهبران عشایر را نیز همراه خود می بیند.

بسیار دور از ذهن است که جبهه توافق به کرسی هایی که در انتخابات پارلمانی 2005 به دست آورد، در انتخابات پارلمانی 2010 نیز دست یابد.

اختلافات میان نمایندگان اهل سنت در پارلمان یکی از اصلی ترین عوامل کوچک شدن و تضعیف جبهه توافق از سال 2005 تاکنون به شمار می رود.

تشکل العراقیه

این تشکل از اتحاد میان "طارق الهاشمی" (معاون رئیس جمهور) که از شخصیتهای اهل سنت است به همراه "ایاد علاوی" (نخست وزیر اسبق) که از معدود شیعیان عراق طرفدار ایده سکولاریسم است، به علاوه "صالح المطلک" از رهبران اهل سنت مشکوک به ارتباط با سران رژیم بعثی عراق است؛ این ائتلاف مورد حمایت گسترده کشورهای عربی و رسانه هایی همچون العربیه و الجزیر قرار دارد.

این در حالی است که تصمیم اخیر "کمیته مستقل بازخواست و عدالت" (کمیته ریشه کنی بعثی ها) مبنی بر حذف المطلک و فهرست مورد نظر وی از حضور در انتخابات آتی، به طور کلی طرح این ائتلاف را زیر سئوال برده و با ابهامات فراوانی روبرو کرده است.

در حالی که این تصمیم با استقبال گسترده مردم عراق روبرو شد، المطلک و سامرایی اخیرا با استمداد جستن از اعراب به دنبال فشار علیه دولت برای ارائه مجوز حضور در انتخابات هستند. المطلک حتی در این مسئله به تحریم انتخابات عراق نیز تهدید کرده است.

ائتلاف وحدت عراق

این ائتلاف توسط "جواد البولانی" وزیر کشور شیعه عراق، "احمد ابو ریشه" از رهبران اهل سنت عشایر در استان الانبار و "عبدالغفور السامرائی" از رهبران اصلی اهل سنت عراق است.

گروه های اقلیت

این گروه های اقلیت شامل ترکمن ها، مسیحیان، ایزیدی ها، شبک ها و صائبی ها به اضافه چند گروه دیگر می شود، که به احتمال فراوان در انتخابات پارلمانی 2010 با دیگر جریان های اصلی ائتلاف می کنند.