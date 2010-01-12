مشکل زمین برای ساخت مسکن در استان زنجان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر سه شنبه در جلسه شورای مسکن استان زنجان افزود: باید مالکان را در زمینه خرید زمین راضی و زمین مورد نظر را به هر نحو ممکن خریداری کرد و مسئولان در این رابطه، منتظر اقدام خود مالکین نباشند و خود باید به سراغ مالک بروند.

وی با بیان اینکه مسئولان، همچنان با دقت، جدیت و سرعت طرحهای مسکن مهر را اجرا کنند تا زمینه حل مشکل مسکن افراد بی سرپناه حل شود، ادامه داد: رضایتمندی از اقدامات صورت گرفته، نشانگر جدیت و سرعتی است که در اجرای طرحهای مسکن مهر وجود دارد.

رئوفی نژاد با بیان اینکه طرح مسکن مهر در کشور و در استان زنجان حرکت بسیار خوب و مؤثری در بخش تأمین مسکن شهروندان و هموطنان نیازمند است، افزود: کیفیت و سرعت عمل در اجرای طرح مسکن مهر مهم است و باید در اولویت قرار گیرد.

استاندار زنجان رقابت را عامل تحرک و سرعت و کیفیت در عمل دانست و افزود: رقابت باید عامل تحریک کننده در تسریع عمل و افزایش کیفیت طرحها باشد.

رئوفی نژاد، با اشاره به لزوم همت و جدیت مسئولان در ارائه تسهیلات و استفاده بهینه از ظرفیتها، ابراز امیدواری کرد که تسهیلات استانی مسکن مهر در سال آینده افزایش یابد و صد در صد تسهیلات تعیین شده برای این بخش مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد.

وی افزود: مسئولان مربوطه باید دقت داشته باشند که هزینه ها در این زمینه بیش از حد بالا نرود چراکه در این صورت مردم توانایی همکاری نخواهند داشت و تسهیلات نیز به اندازه کافی نخواهد بود و در نتیجه طرح متوقف خواهد شد.