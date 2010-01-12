975 هزار قرص آهن در مدارس چهارمحال و بختیاری توزیع شد

بهنام اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: این تعداد قرص در کلیه مدارس راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی استان در بین 56 هزار دانش آموز دختر توزیع شده است.

اسماعیلی با اشاره به اینکه آهن بر روی سلامت و پیشرفت تحصیلی، تاثیر گذار است هدف توزیع قرصها بهبود وضعیت روحی و مزاجی و تحرک دانش آموزان در مدارس استان و تامین نیازهای این قشر از جامعه به آهن دانست.

وی با بیان اینکه این طرح به عنوان موضوع کمک تغذیه ای دانش آموزان است، خاطرنشان کرد: قرص آهن در پیشگیری از کاهش توان ذهنی، خستگی زودرس و فعالیت بدنی، ضعف و بی حالی و بی تفاوتی و بی اشتهایی و تپش قلب و ... موثر است.

اسماعیلی خاطر نشان کرد: پایلوت این طرح بیش از 10 سال در استان انجام شده و در حال حاضر این طرح به صورت رسمی چهار سال است در استان دنبال می شود.