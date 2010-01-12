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۲۲ دی ۱۳۸۸، ۲۰:۰۰

975 هزار قرص آهن در مدارس چهارمحال و بختیاری توزیع شد

975 هزار قرص آهن در مدارس چهارمحال و بختیاری توزیع شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: کارشناس سلامت و پیشگیری آسیبهای اجتماعی سازمان و آموزش و پرورش از توزیع 975 هزار و 670 قرص آهن در بین مدارس دخترانه استان خبر داد.

بهنام اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: این تعداد قرص در کلیه مدارس راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی استان در بین 56 هزار دانش آموز دختر توزیع شده است.

اسماعیلی با اشاره به اینکه آهن بر روی سلامت و پیشرفت تحصیلی، تاثیر گذار است هدف توزیع قرصها بهبود وضعیت روحی و مزاجی و تحرک دانش آموزان در مدارس استان و تامین نیازهای این قشر از جامعه به آهن دانست.

وی با بیان اینکه این طرح به عنوان موضوع کمک تغذیه ای دانش آموزان است، خاطرنشان کرد: قرص آهن در پیشگیری از کاهش توان ذهنی، خستگی زودرس و فعالیت بدنی، ضعف و بی حالی و بی تفاوتی و بی اشتهایی و تپش قلب و ...  موثر است.

اسماعیلی خاطر نشان کرد: پایلوت این طرح بیش از 10 سال در استان انجام شده و در حال حاضر این طرح به صورت رسمی چهار سال است در استان دنبال می شود. 

کد مطلب 1015835

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