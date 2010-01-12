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۲۲ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۵۲

برای اولین بار؛

عمل جراحی قلب چندگرافت کرونری در کرمانشاه انجام شد

عمل جراحی قلب چندگرافت کرونری در کرمانشاه انجام شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: برای اولین بار در مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی امام علی (ع) کرمانشاه عمل جراحی قلب چند گرافت کرونری، بدون استفاده از دستگاه قلب و ریه مصنوعی با موفقیت انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، عمل جراحی قلب چند گرافت کرونری بدون استفاده از دستگاه قلب و ریه مصنوعی که اصطلاحاًBeating Heart Sorgery نامیده می شود توسط آقایان دکتر سبزی و دکتر مولودی متخصصین جراحی قلب و عروق این مرکز با موفقیت صورت گرفت.

 

آمارهای به دست آمده نشان دهنده ارجحیت و برتری این روش در کاهش عوارض عمل جراحی و طول بستری و هزینه ها و سایر مشکلات جراحی قلب است.

 

در این روش از دستگاه مکانیکی به نام Octapus برای نگه داشتن قلب استفاده شده که نقش دستگاه قلب و ریه مصنوعی را ایفا می کند.

 

در این روش گردش خون بیمار توسط قلب خود بیمار تامین شده و نیاز به تعویض و تزریق خون زیاد که مستلزم استفاده از دستگاه قلب و ریه مصنوعی است نمی باشد.

 

این روش تاکنون به روی 100 بیمار با تنگی چند رگ با موفقیت انجام شده است.

کد مطلب 1015837

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