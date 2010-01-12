عمل جراحی قلب چندگرافت کرونری در کرمانشاه انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، عمل جراحی قلب چند گرافت کرونری بدون استفاده از دستگاه قلب و ریه مصنوعی که اصطلاحاًBeating Heart Sorgery نامیده می شود توسط آقایان دکتر سبزی و دکتر مولودی متخصصین جراحی قلب و عروق این مرکز با موفقیت صورت گرفت.

آمارهای به دست آمده نشان دهنده ارجحیت و برتری این روش در کاهش عوارض عمل جراحی و طول بستری و هزینه ها و سایر مشکلات جراحی قلب است.

در این روش از دستگاه مکانیکی به نام Octapus برای نگه داشتن قلب استفاده شده که نقش دستگاه قلب و ریه مصنوعی را ایفا می کند.

در این روش گردش خون بیمار توسط قلب خود بیمار تامین شده و نیاز به تعویض و تزریق خون زیاد که مستلزم استفاده از دستگاه قلب و ریه مصنوعی است نمی باشد.

این روش تاکنون به روی 100 بیمار با تنگی چند رگ با موفقیت انجام شده است.