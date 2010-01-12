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۲۲ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۰۱

بیش از 900 مقاله به کنگره عاشوراپژوهی رسیده است

بیش از 900 مقاله به کنگره عاشوراپژوهی رسیده است

بیش از 900 مقاله به چهارمین کنگره سراسری عاشوراپژوهی با موضوع "عاشورا ، عدالت و پیشرفت" رسیده است .

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس پیش‌بینی های سازمان اوقاف و امور خیریه پس از این کنگره ، 30 کنگره تخصصی عاشوراپژوهی با مشارکت ادارات اوقاف و امور خیریه و سایر سازمانها در مراکز استانها برگزار و در نهایت کنگره مرکزی عاشوراپژوهی در دهه پایانی ماه صفر در تهران برگزار خواهد شد .

علاوه بر کنگره های تخصصی ، مجموعه همایشهای دانشجویی و دانش آموزی عاشوراپژوهی نیز در 313 دانشگاه و مرکز آموزش عالی و 100 مرکز دانش آموزی در سراسر کشور برگزار می شود .

عاشورا و عدالت و پیشرفت ، عاشورا و پیشینه تاریخی و تمدن ایران اسلامی ، عاشورا ، انقلاب اسلامی و ترسیم جامعه پیشرفته مبتنی بر عدالت و عاشورا و الگوهای عدالت و توسعه از موضوعات این کنگره بوده اند .

بیش از 900 مقاله علمی به دبیرخانه چهارمین کنگره عاشورا پژوهی ارسال شده است .

مجموعه مقالات برگزیده دوره های اول و دوم کنگره عاشورا پژوهی در قالب دو دوره کتاب سه جلدی منتشر شده و مجموعه مقالات برگزیده کنگره سوم هم در 3 مجلد در دست انتشار است .

چهارمین کنگره عاشوراپژوهی پنجشنبه 24 دی در قم برگزار می شود .

 

کد مطلب 1015838

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