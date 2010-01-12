جزئیات تازه از حادثه بمبگذاری خیابان شریعتی تهران

مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت نیز در گفتگو با خبرنگار مهر تعداد مصدومین این حادثه را دو نفر اعلام کرد.

عباس زارع نژاد گفت: در اثر انفجار بمب دو نفر از شهروندان تهرانی که در محل حادثه حضور داشته اند دچار جراحت سطحی شده اند که در محل مداوا شدند.

معاون امنیت استاندار تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در اثر وقوع این انفجار شیشه های ساختمانهای اطراف محل حادثه فرو ریخته و هم اکنون مشغول بررسی نوع بمب منفجر شده و علل و عوامل آن هستیم.

براتلو افزود: هنوز در رابطه با این حادثه کسی دستگیر نشده اما بررسیهای ما درباره علل وقوع این حادثه تروریستی ادامه دارد.

استاد مسعود علیمحمدی که صبح امروز سه شنبه در اثر انفجار بمب کشته شد استاد تمام دانشگاه و یک چهره شاخص جهانی است و هیچ فعالیت سیاسی نداشت. از این استاد چندین کتاب تخصصی فیزیک منتشر شده است.